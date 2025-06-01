Частка сонячної енергетики в світі за три роки зросла майже вдвічі — Finance.ua

Частка сонячної енергетики в світі за три роки зросла майже вдвічі
За підсумками квітня частка сонячної енергетики в світовому виробництві електроенергії вперше досягла 10%.
Про це свідчать дані аналітичного центру Ember Energy.
Зазначається, що частка сонячної енергетики за останні три роки зросла майже вдвічі.
Для порівняння, у квітні 2022 року на неї припадало 5,4% загального обсягу генерації електроенергії.
Завдяки такому зростанню сонячна енергія стала четвертим за величиною джерелом електроенергії у світі, випередивши вітрову та ядерну енергетику.
Попереду неї залишаються тільки вугілля, природний газ та гідроенергетика.
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