Частка російського вугілля в українському імпорті все ще перевищує 41% — Finance.ua
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Частка російського вугілля в українському імпорті все ще перевищує 41%

Технології&Авто
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У першому півріччі 2022 року імпорт вугілля в Україну впав у 2,4 раза, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року — до 4,29 млн т.
При цьому, як свідчать дані Державної митної служби, у грошовому вираженні імпорт вугілля становив $1,02 млрд, що на 3,8% більше, ніж у січні-червні 2021-го ($984,046 млн):
  • основним постачальником вугілля виступила росія — на $420,22 млн (частка в імпорті 41,14%);
  • на другому місці США — на $274,237 млн (26,85%);
  • на третьому — Австралія зі $100,23 млн (9,81%);
  • частка інших країн становила $226,78 млн (22,2%).
Водночас за перше півріччя 2022 року Україна експортувала 350,22 тис. т вугілля на $111,1 млн.
Основними покупцями українського вугілля стали:
  • Словаччина ($70,842 млн);
  • Польща ($33,742 млн);
  • Угорщина ($3,96) млн;
  • інші країни ($2,565 млн).
Раніше повідомлялося, що Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля з 1 серпня, а російську нафту — з 31 грудня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
MMR
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