Частка прибутку бізнесу зменшується до 38,5% - Євростат — Finance.ua

Частка прибутку бізнесу зменшується до 38,5% - Євростат Сьогодні 09:13

Частка прибутку бізнесу зменшується до 38,5% - Євростат

Рівень заощаджень домогосподарств у єврозоні становив 15,3% у четвертому кварталі 2024 року (такий самий показник, що й у третьому кварталі 2024 року), що пояснюється тим, що споживання та валовий наявний дохід зростали такими ж темпами (+1,0%).

Ці дані взято з першого випуску сезонно скоригованих квартальних рахунків європейського сектора від Eurostat, статистичного управління Європейського Союзу.

Інвестиції

У той же час рівень інвестицій домогосподарств в єврозоні залишався стабільним на рівні 9,1% у четвертому кварталі 2024 року, оскільки валове накопичення основного капіталу зросло на 0,7%, тоді як валовий наявний дохід зріс аналогічним темпом (+1,0%).

У четвертому кварталі 2024 року частка прибутку підприємств (нефінансових корпорацій) зменшилася з 38,8% до 38,5% у зоні євро.

Це пояснюється збільшенням оплати праці працівників (заробітна плата та соціальні внески) плюс податки за вирахуванням субсидій на виробництво на 1,3%, вищим за темпи валової доданої вартості (+0,8%).

Частка прибутку бізнесу зменшується до 38,5%.

А рівень бізнес-інвестицій у єврозоні знизився з 21,8% до 21,3% у четвертому кварталі 2024 року, оскільки валове накопичення основного капіталу бізнесу зменшилося на 1,2%, а валова вартість зросла.

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