Частка непрацюючих кредитів у банках зросла до 30% — Finance.ua

Частка непрацюючих кредитів у банках зросла до 30% Вчора 12:22 — Кредит&Депозит

Частка непрацюючих кредитів у банках зросла до 30%

У банківському секторі України частка непрацюючих кредитів станом на 1 серпня збільшилася до 30%.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня становила 30,0% порівняно 29,7% на 1 липня», — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що в липні обсяг непрацюючих кредитів зріс на 24,2 млрд грн.

Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 червня становила 27,6%.

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При цьому на 01.08.2022 частка непрацюючих кредитів у портфелі:

ПриватБанку — 67,07% (на 01.01.2022 — 69,92%),

у решти держбанків — 29,54% (на 01.08.2022 — 27,41%),

у банків з іноземним капіталом — 11,81% (на 01.01.2022 — 17,82%),

у банків з українським приватним капіталом — 14,64% (на 01.01.2022 — 9,43%).

В абсолютному вимірі (сума) обсяг непрацюючих кредитів у банківській системі на 01.08.2022 — 363,7 млрд грн (на 01.07.2022 — 339,5 млрд грн, на 01.04.2022 — 306,2 млрд грн, на 01.01.2022 — 345,1 млрд грн).

При цьому обсяг непрацюючих кредитів у портфелі ПриватБанк у на 01.08.2022 — 179,5 млрд грн (на 01.07.2022 — 175,1 млрд грн, на 01.04.2022 — 175,5 млрд грн, на 01.01.2022 — 174,5 млрд грн).

Обсяг непрацюючих кредитів у портфелі решти держбанків на 01.08.2022 — 110,5 млрд грн (на 01.07.2022 — 100,2 млрд грн, на 01.04.2022 — 82,9 млрд грн, на 01.01.2022 — 79,4 млрд грн).

Обсяг непрацюючих кредитів у портфелі банків з іноземним капіталом — 41 млрд грн (на 01.07.2022 — 33,1 млрд грн, на 01.04.2022 — 22,15 млрд грн, на 01.01.2022 — 71,4 млрд грн).

Обсяг непрацюючих кредитів у портфелі банків з українським приватним капіталом — 32,7 млрд грн (на 01.07.2022 — 28,7 млрд грн, на 01.04.2022 — 25,7 млрд грн, на 01.01.2022 — 19,7 млрд грн).

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