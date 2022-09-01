Частка непрацюючих кредитів у банках зросла до 30% — Finance.ua

Частка непрацюючих кредитів у банках зросла до 30%
У банківському секторі України частка непрацюючих кредитів станом на 1 серпня збільшилася до 30%.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
«Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня становила 30,0% порівняно 29,7% на 1 липня», — йдеться в повідомленні.
У Нацбанку зазначають, що в липні обсяг непрацюючих кредитів зріс на 24,2 млрд грн.
Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 червня становила 27,6%.
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При цьому на 01.08.2022 частка непрацюючих кредитів у портфелі:
- ПриватБанку — 67,07% (на 01.01.2022 — 69,92%),
- у решти держбанків — 29,54% (на 01.08.2022 — 27,41%),
- у банків з іноземним капіталом — 11,81% (на 01.01.2022 — 17,82%),
- у банків з українським приватним капіталом — 14,64% (на 01.01.2022 — 9,43%).
В абсолютному вимірі (сума) обсяг непрацюючих кредитів у банківській системі на 01.08.2022 — 363,7 млрд грн (на 01.07.2022 — 339,5 млрд грн, на 01.04.2022 — 306,2 млрд грн, на 01.01.2022 — 345,1 млрд грн).
При цьому обсяг непрацюючих кредитів у портфелі ПриватБанку на 01.08.2022 — 179,5 млрд грн (на 01.07.2022 — 175,1 млрд грн, на 01.04.2022 — 175,5 млрд грн, на 01.01.2022 — 174,5 млрд грн).
Обсяг непрацюючих кредитів у портфелі решти держбанків на 01.08.2022 — 110,5 млрд грн (на 01.07.2022 — 100,2 млрд грн, на 01.04.2022 — 82,9 млрд грн, на 01.01.2022 — 79,4 млрд грн).
Обсяг непрацюючих кредитів у портфелі банків з іноземним капіталом — 41 млрд грн (на 01.07.2022 — 33,1 млрд грн, на 01.04.2022 — 22,15 млрд грн, на 01.01.2022 — 71,4 млрд грн).
Обсяг непрацюючих кредитів у портфелі банків з українським приватним капіталом — 32,7 млрд грн (на 01.07.2022 — 28,7 млрд грн, на 01.04.2022 — 25,7 млрд грн, на 01.01.2022 — 19,7 млрд грн).
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