Частка держави в банківському секторі перевищила 53% — Finance.ua

Частка держави в банківському секторі перевищила 53% Сьогодні 15:33

Частка держави в банківському секторі перевищила 53%

За ІІ квартал частка державних банків знизилася на 0.7 в. п. до 50.2%. Проте враховуючи перехід системно важливого Сенс Банку до групи державних, частка цієї групи в активах сектору в липні перевищила 53%.

Зазначається, що обсяг чистих активів платоспроможних банків зріс за ІI квартал на 5.6%. Передусім фінустанови надалі нарощували обсяги депозитних сертифікатів НБУ. Як пояснює регулятор, квітневе запровадження тримісячних депозитних сертифікатів із вищою дохідністю стимулювали вкладення банків у цей інструмент. На початок липня вони налічували вже близько 162 млрд грн.

Читайте також Результати оптимістичні: НБУ оприлюднив перші дані щодо стійкості 20 найбільших банків

«Процентні доходи банків зросли на понад 50% у річному обчисленні. Найбільшу частку у процентних доходах становлять надходження від депозитних сертифікатів НБУ та ОВДП: 52% за квартал», — повідомили в НБУ.

Згідно з даними Нацбанку, темпи зростання процентних доходів від суб'єктів господарювання сповільнилися до 19,3% у річному обчисленні, а процентні надходження від фізосіб і надалі скорочувалися. Процентні витрати за рахунок значної частки дешевих поточних рахунків у портфелі зростали помірніше за доходи. «Тож чистий процентний дохід за квартал зріс на 40.2% у річному обчисленні», — додав регулятор.

НБУ також повідомив, що чистий комісійний дохід знижувався у квітні-травні, однак у червні відновився до рівня березня. Уточнюється, що порівняно з попереднім кварталом він був на 3% меншим, але в річному обчисленні зріс на 24,3%.

Крім того, прибуток від операцій купівлі-продажу валюти скорочувався, хоча залишався вищим, ніж у 2021 році. «Протягом ІІ кварталу банки розформовували резерви під кредити та дебіторську заборгованість, натомість доформували 3.4 млрд грн резервів під ОВДП через зміну обсягів та строковості портфеля», — відзначили в Нацбанку. А також додали, що сукупні відрахування до резервів за квартал становили лише 0.8 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення про передачу «Сенс Банку» (раніше мав назву «Альфа-Банк») у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова;

в НБУ зазначали, що власники «Сенс Банку» мають зв’язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів;

вже 22 липня Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій Акціонерного товариства «Сенс Банк», згідно з яким банк переходить у власність держави.

Детально про те, що сталося, чому ребрендинг не допоміг і хто очолить державний «Сенс Банк» — з’ясовували у статті.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.