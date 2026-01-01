Чашка еспресо подорожчала до 41 грн: де найвищі ціни Сьогодні 11:21

Кава в Україні знову подорожчала: 41 грн сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року. Це на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 грн. Загалом еспресо подорожчало у майже 2 рази від початку повномасштабної.

Про це йдеться у дослідженні «Опендатаботу» спільно з українською компанією з автоматизації ресторанів Poster

Індекс еспресо: де найдорожча кава

Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині — в середньому, 47 гривень за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив «кавовий рейтинг», витіснивши багаторічного південного лідера.

Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці — 45 гривень за еспресо.

Де п’ють найдешевшу каву

Найнижчі ціни третій рік поспіль фіксують на Хмельниччині — 33 грн за чашку. Водночас навіть тут за рік вартість зросла на 18%.

За 35 гривень можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.

А ось найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську — 36 гривень.

Аналітики зазначають, ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.

