Час переходити на повсякденні розрахунки криптовалютою: криптокарта Trustee Plus за акційною ціною зі знижкою 50%. Останні години акції — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Час переходити на повсякденні розрахунки криптовалютою: криптокарта Trustee Plus за акційною ціною зі знижкою 50%. Останні години акції Вчора 15:28 — Фінтех і Картки

Криптогаманець Trustee Plus оголосив про останні години акції присвяченій Чорній п’ятниці. Тільки зараз отримати криптокартку з унікальним функціоналом розрахунків криптовалютою напряму без додаткових обмінів, можна зі знижкою 50%. Всього за 5 євро. До 30 листопада.

Не важливо коли саме ви встановили собі додаток Trustee Plus , може прям навіть зараз за цим посиланням. Якщо до цього моменту у вас не було власної криптокартки, то на спеціальній сторінці можна отримати знижку в 50% на її випуск.

Спочатку встановлюєте застосунок Trustee Plus, а потім просто вводите свій айді на сторінці, яка вказана вище, і отримуєте можливість випустити картку за півціни. Ідентифікатор, який потрібно ввести на цій сторінці, знаходиться в лівому верхньому куту застосунку.

Випустивши картку всього за 5 євро і додавши її в Apple або Google Pay ви отримаєте можливість витрачати до 5 тис. євро на добу і до 50 тис. євро на місяць в криптовалютах. Все, що треба зробити, це в самому криптогаманці прив’язати до картки баланс однієї з трьох криптовалют: BTC, ETH, USDT.

Далі відбувається справжня фінансова магія і світ криптовалют безшовно зшивається зі світом звичайних банківських розрахунків. Тобто будь-де, де встановлено банківський термінал: кафе, ресторан, магазин, заправка, фітнес-клуб, кав’ярня — ви прикладаєте телефон і оплачуєте все, що хочете придбати, криптовалютою.

Окремо картку можна додавати в будь-які онлайн-сервіси, або розраховуватись в інтернеті.

І наостанок, якщо ваші рідні та близькі знаходяться за кордоном, то це один з найзручніших способів переказати їм валюту для повсякденних розрахунків.

Біжіть скоріш оформлювати картку і відкрийте для себе світ нових фінансових можливостей.

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