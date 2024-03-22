Changan презентував потужний і недорогий аналог Land Rover Defender (фото) — Finance.ua

Changan презентував потужний і недорогий аналог Land Rover Defender (фото) 22.03.2024, 01:19 — Технології&Авто

Changan презентував потужний і недорогий аналог Land Rover Defender (фото)

Changan презентував новий позашляховик Deepal G318. Модель надійде в продаж у другому кварталі цього року за ціною приблизно від 300 000 юанів ($41 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Changan Deepal G318 — п’ятимісний позашляховик для любителів активного відпочинку. Цифровий індекс у його назві вказує на трасу 318, яка прокладена до гір Тибету. Модель є доступною альтернативою Land Rover Defender.

Китайський позашляховик вирізняється брутальним дизайном. У нього високий капот, розширені крила і вертикальні задні стійки даху. Встановлені масивні бампери, захисний пластиковий обвіс, позашляхові шини та додаткова оптика на даху.

Габарити Changan Deepal G318:

довжина — 5010 мм;

ширина — 1985 мм;

висота — 1960 мм;

колісна база — 2880 мм;

маса — 2360 кг.

У салоні Changan Deepal G318 переважають рубані лінії. На передній панелі встановлені два дисплеї, а передні крісла розділені високим тунелем. Об'єм багажника складає 818−1747 л.

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Новий Changan Deepal G318 дебютував у повнопривідній гібридній версії на 430 к. с. із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами. Розгін до 100 км/год займає 6,3 с, також авто здатне проїхати 155 км на електротязі.

Повний привід доповнений електронними центральним і заднім диференціалами. Кут в'їзду складає 27°, а з'їзду — 31°. Керовані задні колеса дозволяють кросоверу робити «танковий» розворот на місці.

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