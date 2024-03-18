Changan показав потужний кросовер із багатим оснащенням (фото) — Finance.ua

Changan показав потужний кросовер із багатим оснащенням (фото) Сьогодні 02:40 — Технології&Авто

Changan показав потужний кросовер із багатим оснащенням (фото), Фото: Changan

У Китаї презентували новий Changan Uni-Z. Сімейний кросовер надходить у продаж за ціною від 127 900 до 134 900 юанів ($17 800 — 18 750).

Про це повідомляє сайт Ithome.

Кросовер Changan Uni-Z вирізняється обтічним дизайном із високою віконною лінією і великими кутами нахилу переднього та заднього скла. Величезна решітка радіатора поєднується із тоненькими світлодіодними фарами, а на даху встановлений великий спойлер.

На даху встановлений спойлер, Фото: Changan

Розміри Changan Uni-Z 2024:

довжина — 4730 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2795 мм.

У салоні на передній панелі встановлені віртуальний щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю та доповнені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем.

Крім того, комплектація Changan Uni-Z охоплює функцію розпізнавання обличчя, панорамний дах, камери по колу, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль та систему утримання в смузі руху.

Передні сидіння розділені високим центральним тунелем, Фото: Changan

Новий Changan Uni-Z у експортній версії запропонують із 1,5-літровим 188-сильним турбомотором та гібридною установкою на 313 к. с. У останньому випадку розгін до 100 км/год займає 7,4 с, а витрата пального — 5,15 л/100 км. Також плагін-гібрид може проїхати до 125 км на електротязі.

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