CEO Blockchain.com спрогнозував наслідки для криптоіндустрії d разі дефолту США — Finance.ua

CEO Blockchain.com спрогнозував наслідки для криптоіндустрії d разі дефолту США Сьогодні 04:29 — Криптовалюта

CEO Blockchain.com спрогнозував наслідки для криптоіндустрії d разі дефолту США

Генеральний директор платформи Blockchain.com Пітер Сміт заявив , що імовірний дефолт США за борговими зобов’язаннями сильно «вдарить» по індустрії цифрових активів.

За словами Сміта, якщо уряд США не підвищить борговий ліміт, у короткостроковій перспективі це погано вплине на ринок криптовалют. Адже останні вважаються ризикованими активами, від яких у такі часи зазвичай відмовляються, вважає очільник Blockchain.com.

«Якщо уряд Сполучених Штатів оголосить про дефолт, ми побачимо сильний „відкат“, а потім різкий стрибок угору на криптовалютному ринку», — прокоментував Сміт.

На думку бізнесмена, індустрія цифрових активів циклічна. Він зауважив, що 2022 рік був «доволі болісним», натомість 2024 рік стане «ще одним експоненціальним» періодом.

Водночас у компанії Tether, яка стоїть за стейблкоїном USDT , хоч і не вірять у дефолт США, але вважають такий розвиток подій «катастрофічним».

«Я вважаю, що дефолт навряд станеться. Гадаю, треба сидіти та спостерігати за тим, що відбуватиметься», — заявив Ардоіно.

Хоча вартість біткоїну стабілізувалася на позначці близько $27 000, на ринку стало менше можливостей для волатильних інвестицій, стверджує представник емітенту «стабільної монети». За його словами, наразі люди надають перевагу зберіганню доларів США та намагаються заробити на відсотках.

«Якщо показники рівня інфляції у США знижуватимуться, ФРС припинить підвищувати відсоткові ставки, тоді ринки почнуть «одужувати», — підсумував CTO Tether.

Водночас конкурент емітента USDT — компанія Circle — підготувалася до можливого дефолту США. Зокрема співемітент «стабільної монети» USDC спрямувала $8,7 млрд на операції РЕПО, а також замінила казначейські облігації зі строком погашення у червні на короткострокові цінні папери.

Для диверсифікації ризиків компанія запровадила нову інвестиційну стратегію, яка передбачає регулярні придбання біткоїну. Починаючи з травня цього року, компанія регулярно спрямовуватиме «до 15% чистого реалізованого операційного прибутку» на придбання першої криптовалюти.

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