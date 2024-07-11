Центробанк рф готується до виходу Raiffeisen Bank з ринку — Finance.ua

Центробанк рф готується до виходу Raiffeisen Bank з ринку Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Центробанк рф готується до виходу Raiffeisen Bank з ринку

Центробанк країни-агресора рф готується виключити Райффайзенбанк із переліку системно значущих банків.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на близькі до регулятора джерела.

Як заявив один зі співробітників великого банку, вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку — це «логічний крок» та «питання часу».

Європейський регулятор з 2022 року вимагає від Райффайзенбанку згорнути діяльність у росії, і фінустанова продовжує йти цим шляхом, розповів близький до Центробанку рф співрозмовник російських видань. Однак він уточнив, що наразі не має «точної інформації» з цього питання.

У Центробанку заявили, що не дають попередніх оцінок щодо змін у переліку системно значущих банків, який оновлюється щорічно.

«Під час формування списку ми завжди враховуємо зміни у масштабах діяльності та значущості банків», — підкреслив представник регулятора.

Натомість у Райффайзенбанку відмовилися коментувати «чутки та домисли» та попросили орієнтуватися на офіційну інформацію на сайті ЦБ.

Райффайзенбанк, що входить до австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI), а також «Юнікредит» («дочка» італійської UniCredit) залишилися останніми великими західними банками, які продовжують працювати в Росії і підтримують перекази через SWIFT.

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