Центробанк рф дозволив росіянам купувати валюту — Finance.ua

Центробанк рф дозволив росіянам купувати валюту

Вчора 16:13 — Валюта

Центробанк рф дозволив банкам з 20 травня продавати громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США і євро.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Рішення пов’язане з наявністю в банків залишків іноземних банкнот.

При цьому чинні обмеження на продаж готівкових доларів США та євро збереглися. До 9 вересня 2022 року росіни можуть купити лише ті долари США та євро, які надійшли до кас банків починаючи з 9 квітня 2022 року. Раніше ці обмеження поширювалися на всі види готівкової валюти.

Нагадаємо, відтік капіталу з росії за підсумками 2022 року може досягти $151 млрд. Про це йдеться у оновленому середньостроковому прогнозі центробанку рф. При тому, що у попередньому прогнозі передбачався відтік на рівні $75 млрд.

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