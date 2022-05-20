Центробанк рф дозволив росіянам купувати валюту — Finance.ua

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Центробанк рф дозволив росіянам купувати валюту

Вчора 16:13Валюта
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Центробанк рф дозволив банкам з 20 травня продавати громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США і євро.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Рішення пов’язане з наявністю в банків залишків іноземних банкнот.
При цьому чинні обмеження на продаж готівкових доларів США та євро збереглися. До 9 вересня 2022 року росіни можуть купити лише ті долари США та євро, які надійшли до кас банків починаючи з 9 квітня 2022 року. Раніше ці обмеження поширювалися на всі види готівкової валюти.

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Нагадаємо, відтік капіталу з росії за підсумками 2022 року може досягти $151 млрд. Про це йдеться у оновленому середньостроковому прогнозі центробанку рф. При тому, що у попередньому прогнозі передбачався відтік на рівні $75 млрд.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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