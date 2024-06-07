Центробанк Китаю припинив купувати золото після 18-місячної скупки через рекордні ціни — Finance.ua

Центробанк Китаю припинив купувати золото після 18-місячної скупки через рекордні ціни Сьогодні 21:42

Центробанк Китаю припинив купувати золото після 18-місячної скупки через рекордні ціни

ЦБ Китаю не купував золото минулого місяця, завершивши масштабну скупку, що тривала 18 місяців після того, як дорогоцінний метал злетів до рекордного рівня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з даними, опублікованими в п’ятницю, обсяг злитків у Народному банку Китаю в травні не змінився і склав 72,80 млн тройських унцій. Це перший раз, коли країна вирішила не поповнювати свої резерви з жовтня 2022 року, і це відповідає нещодавнім крокам центрального банку, який почав скорочувати розмір щомісячних закупівель.

У травні золото злетіло до історичного максимуму понад 2450 доларів за унцію, підтриманого активними покупками центрального банку. Попит на злитки з боку НБК з’явився на тлі того, що друга за величиною економіка світу прагне диверсифікувати свої резерви і захиститися від знецінення валюти. За даними Всесвітньої ради по золоту, в першому кварталі закупівлі світових державних установ були на рекордному рівні, а Китай був найбільшим покупцем.

Економічна Правда За матеріалами:

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