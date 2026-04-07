Центральний банк ОАЕ надав банкам понад $8 млрд як підтримку на тлі війни Сьогодні 03:23 — Світ

Центральний банк ОАЕ влив у банківську систему країни понад 30 млрд дирхамів ($8,2 млрд) для захисту від наслідків конфлікту на Близькому Сході, підрахували аналітики американського інвестбанку Jefferies.

Згідно з даними еміратського ЦБ, комерційні банки скористалися запущеним 2022 року механізмом екстреного страхування ліквідності (Contingent Liquidity Insurance Facility, CLIF), пише керівник відділу Jefferies з аналізу ринків акцій Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки Нареш Біландані.

За його словами, які цитує Bloomberg, регулятор має право активувати CLIF у відповідь на виняткову напруженість, яка може бути «ідіосинкразичною» або охоплювати весь ринок. Механізм дозволяє банкам скористатися резервами ЦБ під заставу різних активів і розрахований на гнучке реагування на зміну ринкових умов запозичення на період від одного місяця.

ЦБ ОАЕ в березні розгорнув пакет підтримки, спрямований на зміцнення ліквідності та потенціалу кредитування фінансової системи країни, зазначає агентство.

Рівень ліквідності еміратських банків залишається комфортним, каже Біландані.

У центробанку держави на запит коментарів з боку Bloomberg не відповіли.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.