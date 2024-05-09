Центральний банк Аргентини сьогодні ввів в обіг нову банкноту номіналом 10 000 песо — Finance.ua

Центральний банк Аргентини сьогодні ввів в обіг нову банкноту номіналом 10 000 песо Сьогодні 18:10 — Валюта

Центральний банк Аргентини сьогодні ввів в обіг нову банкноту номіналом 10 000 песо

Центральний банк Аргентини сьогодні ввів в обіг нову банкноту номіналом 10 000 песо.

Про це повідомляє voiceofeurope.com

У заяві BCRA йдеться про те, що нова банкнота почала розповсюджуватися в національній мережі банківських відділень, а також в банкоматах.

На аверсі банкноти розміщені зображення генерала Мануеля Бельграно і Марії Ремедіос дель Валлє, які вважаються героями і героїнями Незалежності, а на реверсі - художнє відтворення сцени принесення присяги на вірність прапору 27 лютого 1812 року.

Для чого це

У грошовому відомстві пояснили, що введення банкноти «полегшить транзакції між користувачами, зробить логістику фінансової системи більш ефективною і значно скоротить витрати на придбання готових банкнот».

В останньому кварталі 2024 в обіг надійде нова банкнота номіналом 20 000 песо (близько $23).

Серед заходів безпеки, визначених BCRA для номіналу, який почав обіг цього вівторка, — водяний знак із зображеннями Бельграно і Ремедіос дель Валле, захисна нитка з червоним вікном і чорнило оптичної мінливості, яке змінює колір з тривимірним динамічним ефектом.

«Крім того, є ідентифікація для людей з вадами зору: на вертикальних краях рельєф паралельних смуг можна сприймати на дотик», — додали в компанії.

Довідка Finance.ua:

У грудні 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 211,4%, що є вищою інфляцією, ніж у Венесуели. Таким чином рівень споживчих цін в Аргентині зростає найшвидшими темпами в Південній Америці.

На фоні цього у споживачів виникають проблеми з оплатою, адже найбільша купюра за номіналом становить лише 2000 аргентинських песо.

Після девальвації песо на більш ніж 50% у грудні аргентинські споживачі пережили тяжкий удар інфляції перед новорічними святами.

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