Центральні банки проти фондових ринків? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Центральні банки проти фондових ринків? Сьогодні 16:19 — Валюта

Минулого тижня відбулися засідання ЄЦБ та ФРС. Обидва регулятори продовжили курс на посилення монетарної політики та підняли облікові ставки. ФРС збільшила цей показник на 0,50% — до 4,25-4,50%. ЄЦБ підняв ставки також на 0,50% — до 2,50% річних. Крім того, анонсовано скорочення балансів до середини 2023 року. В умовах подібної грошово-кредитної політики розраховувати на зростання фондових індексів не доводиться. Нинішній рік, мабуть, буде для ринку акцій одним із найгірших за останні 14 років. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Облікова ставка США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Глава ФРС Джером Пауелл (Jerome Powell) не вірить у те, що тренд на зниження темпів інфляційного зростання в США стійкий і настав час «пом’якшувати» монетарну політику. На думку керівництва Федрезерва, базова інфляція повернеться до 2,0% не раніше 2024 року. Деякі члени ФРС прогнозують пік ставок на позначці 5,60%. При цьому 2023 року очікується підвищення безробіття до 4,6%. Цього четверга будуть опубліковані дані щодо ВВП США, де передбачається зростання на 2,9%. За підсумками цього року прогнозується збільшення цього показника до 1,8%-2,0%.

Ситуація з інфляцією у ЄС також непроста. На думку аналітиків з JPMorgan, у єврозоні облікова ставка може досягти рівня 3,25%. Залишається лише здогадуватися, що відбуватиметься на ринку держборгу з Грецією, Іспанією та Італією. Судячи з заяви глави ЄЦБ Крістін Лагард (Christine Lagarde), регулятор не має наміру «пом’якшувати» монетарну політику доти, доки інфляція не знизиться до 2,00%. Однак ЦП можуть піти на досить несподіваний перебіг — змінити цільові значення щодо інфляції у бік збільшення. У такому разі рішення про зміну монетарної політики може бути ухвалене набагато раніше.

Облікова ставка ЄЦП (%). Джерело: tradingeconomics.com

У результаті 2 найбільш популярні світові резервні валюти будуть дорожчати завдяки політиці Центробанків. Отже, інфляція залишиться високою і ставки за кредитами також будуть суттєво вищими, ніж останні 10 років. Економіка США наступного року, зважаючи на все, уповільнить темпи свого зростання. ВВП ЄС через енергетичну кризу за підсумками 2023 року взагалі може впасти. Монетарна політика часів пандемії коронавірусу робить рецесію у світі практично неминучою. У такій ситуації більшою популярністю в інвесторів будуть користуватися інструменти з фіксованою прибутковістю. Ринок акцій, ймовірно, залишиться під тиском протягом наступного року.

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