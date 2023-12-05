Canalys прогнозує відновлення на ринку ПК, у 2024 році поставки зростуть на 7,6% — Finance.ua

Canalys прогнозує відновлення на ринку ПК, у 2024 році поставки зростуть на 7,6% Сьогодні 04:31 — Технології&Авто

Canalys прогнозує відновлення на ринку ПК, у 2024 році поставки зростуть на 7,6%

Світові поставки ПК в 2023 році порівняно з 2022 роком зменшаться на 12,4% та складуть 248,5 млн одиниць. Торік вони сягали 283,7 млн одиниць.

Про це йдеться в прогнозі аналітичної компанії Canalys, пише TechPowerUp

Однак експерти зауважують, що зараз поставки ПК в світі перебувають на межі відновлення після падіння впродовж семи кварталів поспіль. В IV кварталі цього року ринок повернеться до зростання, яке складе 5%.

«Світовий ринок ПК перебуває на шляху до відновлення і до наступного року повернеться до рівня поставок 2019 року, — пояснюють в Canalys. — Вплив ШІ на індустрію ПК буде значним, а провідні гравці серед OEM-виробників, виробників процесорів і постачальників операційних систем зосередяться на випуску нових моделей з підтримкою ШІ в 2024 році. Ці ініціативи сприятимуть відновленню попиту, особливо в комерційному секторі».

Згідно з прогнозами Canalys, наступного року світові поставки ПК зростуть порівняно з нинішнім роком на 7,6% та досягнуть 267,3 млн одиниць. Цьому сприятиме, зокрема цикл оновлення Windows та поширення систем зі ШІ.

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