Cadillac припиняє виробництво своєї найдоступнішої моделі (фото) — Finance.ua
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Cadillac припиняє виробництво своєї найдоступнішої моделі (фото)

Технології&Авто
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Cadillac припиняє виробництво своєї найдоступнішої моделі (фото)
Cadillac припиняє виробництво своєї найдоступнішої моделі (фото), Фото: Cadillac
У виробника преміальних автомобілів Cadillac, як і будь-якої іншої компанії, є найдешевша модель у лінійці. Багато хто думає, що така машина повинна залучати покупців, але Cadillac XT4 скоро знімуть з виробництва.
Деталі повідомляє Motor1.
Cadillac XT4 — компактний кросовер розміром з VW Tiguan, який з’явився у 2018 році. Основні суперники моделі — BMW X1, Audi Q3 та Mercedes GLA.
Виробництво Cadillac XT4 зупинять у січні 2025 року. Продажі цього кросовера останнім часом знижувалися.
Очікувалося, що виробництво призупинять лише на кілька місяців, але в компанії ухвалили радикальніше рішення про модель.
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
На домашньому ринку США ціна Cadillac XT4 стартує з 38 тис. доларів. Приблизно на 10−15% дешевше основних конкурентів, які все ж таки залучають більше покупців.
Завод Fairfax Assembly у Канзасі відправлять на модернізацію перед виробництвом нового покоління недорогих електромобілів Chevrolet Bolt.
Поки що невідомо, чи отримає Cadillac XT4 наступника. Але, швидше за все, складання в Китаї продовжиться для місцевого ринку.

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За матеріалами:
Обозреватель
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