Cadillac припиняє виробництво своєї найдоступнішої моделі (фото) — Finance.ua

Cadillac припиняє виробництво своєї найдоступнішої моделі (фото) Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

Cadillac припиняє виробництво своєї найдоступнішої моделі (фото), Фото: Cadillac

У виробника преміальних автомобілів Cadillac, як і будь-якої іншої компанії, є найдешевша модель у лінійці. Багато хто думає, що така машина повинна залучати покупців, але Cadillac XT4 скоро знімуть з виробництва.

Cadillac XT4 — компактний кросовер розміром з VW Tiguan, який з’явився у 2018 році. Основні суперники моделі — BMW X1, Audi Q3 та Mercedes GLA.

Виробництво Cadillac XT4 зупинять у січні 2025 року. Продажі цього кросовера останнім часом знижувалися.

Очікувалося, що виробництво призупинять лише на кілька місяців, але в компанії ухвалили радикальніше рішення про модель.

Фото: Cadillac

На домашньому ринку США ціна Cadillac XT4 стартує з 38 тис. доларів. Приблизно на 10−15% дешевше основних конкурентів, які все ж таки залучають більше покупців.

Завод Fairfax Assembly у Канзасі відправлять на модернізацію перед виробництвом нового покоління недорогих електромобілів Chevrolet Bolt.

Поки що невідомо, чи отримає Cadillac XT4 наступника. Але, швидше за все, складання в Китаї продовжиться для місцевого ринку.

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