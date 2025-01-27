Cadillac представив найшвидший серійний автомобіль у своїй історії (відео) — Finance.ua

Cadillac представив найшвидший серійний автомобіль у своїй історії (відео) Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Cadillac представив найшвидший серійний автомобіль у своїй історії (відео)

Електромобіль Cadillac Lyriq отримав спортивну версію V. Кросовер надійде у виробництво до кінця першого кварталу нинішнього року і коштуватиме 79 990 доларів.

Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

Новий Cadillac Lyriq-V отримав двомоторну повнопривідну установку на 615 к. с. та 880 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, тобто кросовер швидший за бензиновий спортивний седан Cadillac CT5-V Blackwing.

Крім того, кермове управління Cadillac Lyriq-V стало гострішим, а підвіска з адаптивними амортизаторами — жорсткішою. Також встановлені гальма Brembo діаметром 390 мм.

А от батарея на 102 кВт∙год залишилася без змін, але запас ходу менший, аніж у стандартного Cadillac Lyriq — 459 км. Швидка зарядка дозволяє додати 120 км запасу ходу за 10 хвилин.

Відрізнити новий Cadillac Lyriq-V можна за агресивнішими бамперами, обвісом із карбоновими акцентами та спойлером на даху. Кузов занижений і встановлені 22-дюймові диски.

У салоні з’явилися спортивні кермо та крісла. Крім того, змінена графіка 33-дюймового дисплею, а комплектацію поповнили проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та акустика AKG з 23 динаміками.

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