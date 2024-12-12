Cadillac оголосив ціну на електричний Escalade IQ — Finance.ua

Cadillac оголосив ціну на електричний Escalade IQ Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Cadillac оголосив ціну на електричний Escalade IQ

Розкрито вартість електричного Cadillac Escalade IQ. «Зелене» альтер его флагманського позашляховика Cadillac оцінили в 129 990 доларів. І це тільки стартова ціна: топ-версія коштуватиме 150 490 доларів навіть без додаткових опцій. Для порівняння: актуальний бензиновий Escalade у США оцінюється у 89 950 доларів, а його максимальна вартість — 121 890 доларів.

Втім, у гамі Escalade є «заряджений» V-Series з паливним мотором, який коштує дорожче навіть топового електрокара — 164 990 доларів. До ціни додається плата за доставку: за неї у США беруть 2290 доларів.

Escalade IQ, представлений влітку 2023 року, продаватимуть у чотирьох комплектаціях. У базовій Luxury 1 у позашляховика 24-дюймові колісні диски з чорними центральними ковпаками, в Sport 1 за 130 490 доларів додані тонкі вертикальні фари, аудіосистема з 36 динаміками, покращені сидіння з масажем і нові системи.

У Luxury 2 і Sport 2 доступний пакет Executive Second Row Seating Package за 7500 доларів, що додає комфорту заднім пасажирам: підігрів, вентиляцію, 10-точковий масаж, а також власний восьмидюймовий екран, два відсіки для бездротової зарядки, та інше. Ціна таких варіантів майже однакова — 149 990 доларів та 150 490 доларів відповідно.

Escalade IQ побудований на платформі Ultium з 800-вольтовою електричною архітектурою. У нього величезна тягова батарея ємністю 200 кіловат-годин, що живить два електродвигуни.

Пікова віддача установки — 761 кінська сила (1063 Нм), але така потужність доступу лише на короткий час у режимі Velocity Max. Наприклад, для розгону до сотні, на яку Escalade IQ витратить менше п’яти секунд. Постійна потужність дорівнює 687 сил (834 Нм). Розрахунковий запас ходу на одній зарядці — 724 кілометри за циклом EPA.

uamotors За матеріалами:

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