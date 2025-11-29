Цьогоріч вартість будматеріалів в Україні зросла на 15%
В Україні ціни на будівельні матеріали зросли на 10−15% від початку 2025 року.
Про це повідомив гендиректор групи «Ковальська» Сергій Пилипенко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
В середньому ціни зростають на рівні інфляції — від 10 до 15% залежно від товарів. Найбільше дорожчають продукти, які є цементомісткими, енергомісткими або трудомісткими
— уточнив він.
Зокрема, за словами Пилипенка, бетон подорожчав приблизно на 7−10% рік до року, залізобетонні вироби — на 12−15%, тротуарна плитка зросла в ціні майже на 20%.
Найнижче здорожчання показали щебінь і пісок — до 10%.
За словами Пилипенка, найбільше зростання продемонстрував людський ресурс, заробітна плата зросла на 25% і більше.
Дедалі важче знайти кваліфікованих людей, і саме це є причиною того, що інколи нам складно виконати деякі замовлення з тією швидкістю, якої нам хотілося
— сказав Сергій Пилипенко.
