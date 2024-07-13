Цього року хакери почали красти більше криптовалюти: скільки вже отримали зловмисники — Finance.ua

Цього року хакери почали красти більше криптовалюти: скільки вже отримали зловмисники Сьогодні 22:18 — Криптовалюта

Цього року хакери почали красти більше криптовалюти: скільки вже отримали зловмисники

За першу половину 2024 року хакери вкрали більш ніж удвічі більше криптовалюти в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на звіт дослідницької фірми блокчейна TRM Labs.

У звіті йдеться про те, що з 1 січня по 24 червня цього року хакери вкрали криптовалюти на суму 1,38 мільярда доларів.

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Це більш ніж удвічі перевищує суму, викрадену за той самий період рік тому (657 мільйонів доларів).

На п’ять найбільших хакерських атак припадає 70% суми, вкраденої в першій половині цього року.

Зазначається, що під час найбільшого пограбування цього року з японської криптобіржі DMM Bitcoin було вкрадено BTC на суму понад 300 мільйонів доларів США.

У TRM Labs заявили, що не було фундаментальних змін у безпеці «крипто-екосистеми», які могли б сприяти збільшенню суми вкрадених активів.

Водночас фірма зазначила, що ціни на криптовалюту були в середньому вищими в першій половині цього року, що могло в певній мірі вплинути на підрахунок вартості вкраденої криптовалюти.

Криптокомпанії часто стають об’єктами хакерів і кібератак.

Криптобіржа Mt. Gox оголосила про банкрутство в 2014 році після того, як серія хакерів вкрала до 950 тис. BTC, що становить понад 54 мільярди доларів за сьогоднішніми цінами.

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Укрінформ За матеріалами:

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