Цього року хакери почали красти більше криптовалюти: скільки вже отримали зловмисники — Finance.ua
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Цього року хакери почали красти більше криптовалюти: скільки вже отримали зловмисники

Криптовалюта
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Цього року хакери почали красти більше криптовалюти: скільки вже отримали зловмисники
Цього року хакери почали красти більше криптовалюти: скільки вже отримали зловмисники
За першу половину 2024 року хакери вкрали більш ніж удвічі більше криптовалюти в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє CNBC із посиланням на звіт дослідницької фірми блокчейна TRM Labs.
У звіті йдеться про те, що з 1 січня по 24 червня цього року хакери вкрали криптовалюти на суму 1,38 мільярда доларів.
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Це більш ніж удвічі перевищує суму, викрадену за той самий період рік тому (657 мільйонів доларів).
На п’ять найбільших хакерських атак припадає 70% суми, вкраденої в першій половині цього року.
Зазначається, що під час найбільшого пограбування цього року з японської криптобіржі DMM Bitcoin було вкрадено BTC на суму понад 300 мільйонів доларів США.
У TRM Labs заявили, що не було фундаментальних змін у безпеці «крипто-екосистеми», які могли б сприяти збільшенню суми вкрадених активів.
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Водночас фірма зазначила, що ціни на криптовалюту були в середньому вищими в першій половині цього року, що могло в певній мірі вплинути на підрахунок вартості вкраденої криптовалюти.
Криптокомпанії часто стають об’єктами хакерів і кібератак.
Криптобіржа Mt. Gox оголосила про банкрутство в 2014 році після того, як серія хакерів вкрала до 950 тис. BTC, що становить понад 54 мільярди доларів за сьогоднішніми цінами.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Укрінформ
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