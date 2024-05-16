Ціни на мідь зросли до рекордного максимуму через бум штучного інтелекту — Finance.ua

Ціни на мідь зросли до рекордного максимуму через бум штучного інтелекту Сьогодні 04:21

Ціни на мідь зросли до рекордного максимуму через бум штучного інтелекту

Ф’ючерси на мідь на товарній біржі в Нью-Йорку зросли до максимуму з квітня 2022 року — до 5,02 дол за фунт, і до 10 185 дол — на Лондонській біржі металів. Ціни залишаються високими на тлі будівництва центрів обробки даних і подальшої електрифікації світової економіки.

Про це пише CNBC

Підкреслюється, що цього року метал подорожчав більш більш ніж на 25% - за прогнозами Bank of America, попит з боку виробників електромобілів і транспортного сектора в цілому цього року зросте приблизно на 5%.

«Попит на мідь широко розглядається як показник економічного здоров’я, оскільки метал є ключовим для екосистеми енергетичного переходу. Він є невід'ємною частиною виробництва електромобілів, електромереж і вітрових турбін, особливо в умовах електрифікації світової економіки», — пише видання.

Мідь також є важливим матеріалом для кабелів, що використовуються в центрах обробки даних, зростання яких стимулює попит, особливо у зв’язку з бумом штучного інтелекту.

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«Оскільки попит з боку електромобілів все ще зростає, хоча і повільними темпами, фокус змістився в бік міді, необхідної для розбудови центрів обробки даних», — додали в BofA.

Міжнародна дослідницька група з міді (ICSG) знизила свої прогнози щодо надлишку пропозиції цього металу в цьому році через нижчі, ніж очікувалося, обсяги видобутку.

Прогноз зростання виробництва міді на 2024 рік знижено до 0,5% порівняно з 3,7%, які ICSG прогнозувала в жовтні 2023 року. Це головним чином пов’язано з повільнішим, ніж очікувалося, нарощуванням виробництва, затримками з введенням в експлуатацію проєктів і переглядом прогнозів виробництва основними виробниками.

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