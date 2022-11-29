Бюджет-2023: які основні показники закладено, як змінилися витрати (інфографіка) — Finance.ua

Бюджет-2023: які основні показники закладено, як змінилися витрати (інфографіка) Сьогодні 21:05 — Казна та Політика

Кілька днів тому Президент Володимир Зеленський підписав держбюджет на 2023 рік, фінальна версія документа з усіма правками, нарешті, була опублікована. При складанні цього кошторису уряд брав за основу сценарій, при якому війна триватиме весь наступний рік. Враховуючи такий можливий варіант розвитку подій, витрати на все були максимально урізані, залишивши у пріоритеті нацбезпеку, соціальне забезпечення та відновлення країни. Але й за такої економії дефіцит бюджету становитиме близько 20% ВВП — компенсуватимуть його за рахунок міжнародної фінансової допомоги. «Слово і діло» в інфографіках відобразило як у порівнянні з поточним роком зміняться видатки держбюджету.

Які основні показники закладено до держбюджету

У бюджеті на 2023 рік доходи передбачені в обсязі 1 трлн 329,3 млрд гривень — на 14,4% менше, ніж в 2022-му. Витрати планують зменшити на 15%.

Граничний дефіцит бюджету в 2023 році знизиться на 13,4%.

Цього року, ще до повномасштабної війни, до бюджету закладали 3,8% зростання ВВП (у результаті буде падіння десь на 30%). Наступного року уряд прогнозує 3,2% зростання ВВП.

Середньорічний курс долара в 2023-му очікується на рівні 42,2 гривні — майже вдвічі вищий, ніж закладали на цей рік. До кінця наступного року долар буде коштувати 45,8 гривні, випливає з держбюджету.

На відміну від цього року, коли мінімальна зарплата зросла двічі, в 2023 році вона залишиться у розмірі 6,7 тисячі гривень.

Бюджет-2023: як зміняться витрати порівняно з поточним роком

У держбюджеті наступного року закладено, що витрати становитимуть 2 трлн 580,7 млрд грн — це на 15% менше, ніж цього року, з урахуванням усіх змін.

За рідкісними винятками витрати на все в бюджеті урізані. До 7,8 млрд грн зростуть витрати на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (+181,9%), до 8,5 млрд — на Секретаріат Кабміну (+72,7%), до 6,8 млрд — на Міністерство у справах ветеранів (+13,6%), до 299 млн — на омбудсмена (+23,2%), до 6,1 млрд — на Міністерство закордонних справ (+4,5%), до 861,2 млн — на Комісію з держрегулюванню у сферах енергетики та комунальних послуг (+8,5%), до 468,3 млрд — на Міністерство фінансів (+4%), до 5,6 млрд — на Національну академію медичних послуг (+5,1%), до 1,9 млрд — на Нацакадемію аграрних наук (+7,5%), до 445,2 млрд — на Міністерство соціальної політики (+4,5%).

На 97,5% урізано витрати на наступний рік на Міністерство енергетики. Більш як на 80% скоротили витрати на Міністерство цифрової трансформації та Мінекономіки.

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На 78,7% порівняно з цим роком менше грошей отримає Мінреінтеграція, на 67,1% менше — Міністерство розвитку громад та територій, на 63,3% менше — Мінінфраструктури. Більш ніж наполовину урізано витрати на Мінспорту.

Порівняно з держбюджетом цього року, з урахуванням усіх військових змін, у 2023 році передбачено менші витрати на сферу правосуддя та юстиції, а також правоохоронні органи.

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