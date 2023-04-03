BYD збільшила прибуток на 446% та випередила Tesla — Finance.ua
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BYD збільшила прибуток на 446% та випередила Tesla

Фондовий ринок
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BYD збільшила прибуток на 446% та випередила Tesla
BYD збільшила прибуток на 446% та випередила Tesla
Прибуток китайського автовиробника BYD збільшився більш ніж у 5 разів минулого року після того, як йому вдалося продати рекордну кількість електромобілів і вступити в конкурентну боротьбу з Tesla за частку на ринку.
Про це пише Bloomberg.
Чистий прибуток BYD виріс на 446% до 16,6 млрд юанів ($2,4 млрд).
У 2022 році BYD продала 1,86 млн електричних та гібридних авто, що більше, ніж за попередні чотири роки разом узяті. Для порівняння: Tesla поставила 1,31 млн електромобілів. Також BYD припинила виробництво автомобілів, що повністю працюють на викопному паливі.
Засновник BYD зазначив, що компанія спромоглася показати хороші результати, незважаючи на величезні проблеми, такі як брак чіпів, уповільнення продажів та зниження попиту.
Компанію підтримує Уоррен Баффет для просування за кордон, у тому числі в Норвегію, Данію, Велику Британію, Таїланд та Австралію.
За матеріалами:
Телеканал 24
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