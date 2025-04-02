Bybit стала лідером з надходження капіталу в березні і повернула собі друге місце за торговим обсягом — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Bybit стала лідером з надходження капіталу в березні і повернула собі друге місце за торговим обсягом Сьогодні 16:33 — Криптовалюта

Bybit, друга криптовалютна біржа у світі за торговим обсягом, здійснила дивне повернення — у березні приплив активів на платформу досяг $3,61 млрд, завдяки чому компанія повернула собі друге місце за торговим обсягом. Такі надходження є підтвердженням ефективності стратегій швидкого відновлення Bybit та її незмінної прихильності до безпеки та прозорості.

№ 1 за припливом капіталу за 1 місяць

За даними DeFiLama , за останній місяць Bybit лідирувала серед централізованих бірж за припливом капіталу: у березні на платформу заведено $3,61 млрд, а станом на 31 березня 2025 року загальна заблокована вартість (TVL) досягла $14,9 млрд. Значний приплив коштів протягом 31 дня (7 днів: $612,62 млн, 1 місяць: $3,61 млрд) підкреслює довіру користувачів до платформи. Bybit витримала одне з найсерйозніших випробувань в історії криптовалюту, встановивши нові орієнтири у стратегіях швидкого відновлення: рекалібрування системи безпеки, операційна та фінансова стійкість, а також зміцнення довіри.

Bybit повернула собі друге місце за торговим обсягом

Впровадження механізму покращення роздрібних цін (RPI) значно збільшило обсяг спотової торгівлі на Bybit після злому, підтвердивши її домінуюче становище у сфері роздрібної ліквідності. Ордери RPI, розроблені спеціально для роздрібних клієнтів, забезпечили безпрецедентну ліквідність у таких ключових торгових парах, як BTC/USDT та ETH/USDT. З 27 лютого по 3 березня Bybit досягла триразового перевищення ліквідності лідера ринку за 12 провідними торговими парами.

Протягом усього цього періоду Bybit підтримувала повну функціональність платформи, забезпечувала безперебійне виведення коштів, роботу з новими токенами та надійні програми винагород. Ці стратегічні зусилля не тільки зміцнили довіру користувачів, але й сприяли відродженню Bybit, посиливши її позиції як провідну біржу для трейдерів по всьому світу.

Нові дані CoinGecko (1 квітня 2025 року) підтверджують, що Bybit повернула собі статус другої криптовалютної біржі у світі за торговим обсягом.

Звичайний режим роботи: нові токени, інновації та винагороди

Здатність Bybit до відновлення зумовлена ​​кількома факторами, включаючи сприятливі ринкові умови та конструктивне регуляторне середовище при новій адміністрації США. Що більш важливо, Bybit, як і раніше, зосереджена на забезпеченні кращого в своєму класі досвіду користувача: біржа пропонує постійні винагороди, інноваційні функції продуктів і безперебійне обслуговування.

Bybit представила кілька нових лістингів токенів, включаючи WAL, PARTI, CORN та NEAR, а також провела захоплюючі ейрдроп-кампанії . Зокрема, змагання кумирів Web3 під назвою AI-DOL Superstar продемонструвало здатність платформи стимулювати залучення та інновації у сфері децентралізованих фінансів.

Спектр нових ініціатив і акцій продемонстрував здатність Bybit протистояти серйозним кризам і забезпечувати посткризове зростання, що відбилося в позитивному припливі капіталу в березні.

«Ми не дозволяємо невдачам змінювати наші цінності. Bybit зберігає відданість користувачам і всій криптоспільноті, безперервно працює над інноваціями та стабільністю. Наша здатність підтримувати роботу та впроваджувати нові ініціативи навіть у складні часи демонструє нашу стійкість, прагнення до довгострокового зростання та сильну підтримку, яку ми отримуємо від індустрії», — заявила Джоан Хан, директор з продажу та маркетингу компанії Bybit.

$2,2 млн винагород. Bybit також віддана довгостроковим програмам зміцнення довіри, прозорості та підзвітності. Користувачі та зацікавлені сторони можуть стежити за регулярними оновленнями Підтвердження резервів та ініціативою Bybit щодо боротьби з обігом незаконних коштів у криптоекосистемі під назвою LazarusBounty . Платформа являє собою постійний проект, в рамках якого окремі особи та групи у криптосфері можуть зробити свій внесок у боротьбу з несумлінними гравцями, і отримати за це винагороду та визнання. За надання достовірних відомостей Bybit виплатила вже понадвинагород.

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