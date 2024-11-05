Bybit отримав грузинську ліцензію VASP, посилюючи глобальну регуляторну присутність — Finance.ua

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Bybit отримав грузинську ліцензію VASP, посилюючи глобальну регуляторну присутність

Дубай, Об’єднані Арабські Емірати, 5 листопада 2024 року, Chainwire

Bybit , друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі, з гордістю повідомляє, що вона успішно пройшла реєстрацію в якості постачальника послуг з віртуальних активів у Національному банку Грузії. Ця подія свідчить про рішучу прихильність компанії до дотримання нормативних вимог і позиціонує її як активного і надійного партнера у сприянні розвитку цифрової економіки в країні.

Спираючись на свою глобальну стратегію комплаєнсу, Bybit пройшов процес ліцензування на ключових ринках протягом 2024 року, в тому числі в Нідерландах, Казахстані та Туреччині. Ці регуляторні досягнення є демонстрацією прихильності Bybit до проактивних зусиль у створенні прозорого та безпечного середовища для цифрових активів у всьому світі.

«Для нас велика честь бути зареєстрованими в якості VASP Національним банком Грузії, що знаменує собою нову главу в нашому шляху до підтримки зростання крипто-екосистеми», — сказав Бен Чжоу, співзасновник і генеральний директор Bybit. «Ця реєстрація підкреслює наше прагнення надати користувачам в Грузії безпечну і відповідну вимогам платформу, що ще більше сприяє прагненню регіону стати осередком блокчейн-інновацій».

Вихід Bybit на грузинський ринок має на меті сприяти амбіціям країни щодо цифрової трансформації. Оскільки попит на криптовалюти зростає, Bybit прагне надавати торгові рішення світового класу, щоб розширити можливості місцевих користувачів, підприємців та інституційних інвесторів.

Перебуваючи в авангарді прогресивного регулювання та маючи стратегічне географічне розташування, Грузія має сприятливий ґрунт для розвитку цифрової економіки. Bybit з нетерпінням чекає на збагачення цієї динамічної екосистеми шляхом впровадження найкращих світових практик, освіти та відкриття нових інноваційних можливостей для регіону.

#Bybit / #TheCryptoArk

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, яка обслуговує понад 50 мільйонів користувачів. Заснована у 2018 році, Bybit надає професійну платформу, де криптоінвестори та трейдери можуть знайти надшвидкий механізм підбору, обслуговування клієнтів 24/7 та багатомовну підтримку спільноти. Bybit є гордим партнером чинних чемпіонів Формули-1 — команди Oracle Red Bull Racing.

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