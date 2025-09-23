Бункерний бум у Німеччині: страх війни підвищує попит на будівництво приватних укриттів (фото, вартість) Сьогодні 06:12

Через зростання побоювань щодо можливого конфлікту з росією в Німеччині різко зросли запити на будівництво приватних бункерів під власними будинками.

Німці переживають, що рф може розпочати війну з НАТО, саме тому у країні справжній «бункерний бум». Про це йдеться у матеріалі BILD, пише УНН.

Компанія П’єйде BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) будує укриття по всій Німеччині. Особливо активізувалися запити після атаки дронів путіна на Польщу.

За його словами, останнім часом занепокоєння зросло особливо серед компаній та орендодавців.

«Компанії телефонують нам, бо хочуть бункери для своїх співробітників на території своїх компаній. Особливо після поточних подій у Польщі ми спостерігаємо підвищений попит на консультації" — зазначили в компанії BSSD Defence.

Крім того, П’єйде зазначив, що десять відсотків нових будівель зараз зводяться з бункерами.

Щоб облаштувати приватний бункер, можна переобладнати підвал власного будинку. П’єйде радить: «Найкращий варіант — це кімната в кутку будинку». Вона має бути не більше 30 квадратних метрів і підходити для тривалого перебування, стіни та стеля повинні мати товщину не менше 30 сантиметрів. За потреби можна додати додатковий шар кладки. Укриття оснащується напірними дверима, системою фільтрації, напірними клапанами та аварійним виходом, а приміщення має бути газогерметичним.

Вартість приватного бункера, за інформацією від будівельників Німеччини, коливається від 30 000 до 50 000 євро.

