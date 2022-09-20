Bunge покидає російський ринок. Найбільший переробник олійних культур в країні продав свій завод і бренди — Finance.ua

Bunge покидає російський ринок. Найбільший переробник олійних культур в країні продав свій завод і бренди Вчора 23:09 — Фондовий ринок

Bunge покидає російський ринок. Найбільший переробник олійних культур в країні продав свій завод і бренди

Американська агропромислова і харчова компанія Bunge продала свій завод з переробки соняшнику в росії, ознаменувавши відхід із країни найбільшого переробника олійних культур у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg

Крім заводу у Воронезькій області, Bunge продала регіональні права на бренди рослинних олій, у тому числі Oleina та Ideal, повідомила компанія.

З цим продажем Bunge увійшла у четвірку світових гігантів торгівлі зерновими, відомими як ABCD, які разом з іншими продовольчими компаніями залишають росію.

Підприємство, побудоване приблизно у 2005 році і коштувало приблизно $130 млн, може виробляти 540 000 т сировини.

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