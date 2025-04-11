Бундесвер планує розробити аналог Starlink до 2029 року — Finance.ua

Бундесвер планує розробити аналог Starlink до 2029 року 11.04.2025, 00:30 — Технології&Авто

Бундесвер планує розробити аналог Starlink до 2029 року

Міністерство оборони Німеччини має намір розробити власну систему супутників, котра стане аналогом Starlink Ілона Маска. Плани підтвердив представник бундесверу.

Про це повідомляє Handelsblatt

За інформацією газети, до 2029 року планується запустити як мінімум одне супутникове угруповання — мережу з кількох сотень супутників, котрі спільно виконують певне завдання.

У Handelsblatt зауважили, що Німеччина у сферах зв’язку, зчитування та аналізу сигналів, а також спостереження за Землею тривалі роки покладалася на партнерів — насамперед на США.

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Тепер же ФРН прагне «терміново» стати в питанні супутників незалежнішими, хоча ще у вересні такі плани в Міноборони не обговорювалися.

За інформацією трьох джерел газети в індустрії, замовлення з розробки аналогу Starlink Бундесвер має намір передати в першу чергу німецьким компаніям.

Важливість розвитку сфери розуміють і у ХДС/ХСС та СДПН, котрі оголосили про формування правлячої коаліції. У партіях вважають, що проєкт, зокрема, дозволить підтримати німецькі підприємства космічної індустрії.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз розпочав роботу над власною мережею супутників під назвою IRIS2, яка має забезпечити зашифроване глобальне підключення до Інтернету. На цей проєкт планують виділити 10,6 мільярда євро.

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Зокрема, 6 мільярдів надасть ЄС, 4,1 мільярда — приватні компанії, а 550 мільйонів — Європейське космічне агентство. Мережа має повноцінно запрацювати до 2030 року.

Контракти на створення IRIS2 підписали люксембурзька SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA. Загалом планується розгорнути 290 супутників, які обслуговуватимуть європейські уряди, військових та приватних клієнтів. Частину потужностей буде зарезервовано для урядових потреб, решту ж дозволять використовувати комерційним клієнтам.

Проєкт реалізовуватиметься у форматі державно-приватного партнерства. ЄС вважає створення IRIS2 важливим кроком до зменшення залежності від приватних компаній, таких як Starlink, яка наразі має понад 6000 супутників і працює приблизно у 100 країнах.

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Новий комісар ЄС з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс назвав запуск IRIS2 важливим для безпеки блоку, вказавши на загрози, серед яких — глушіння навігаційних сигналів росією. Він зазначив, що у часи війни зв’язок є критично важливим.

Starlink активно використовується українською армією, зокрема під час війни в Україні. Проте в ЄС наголошують на необхідності власних рішень для забезпечення суверенітету й незалежності, навіть для невеликих країн.

Головний виконавчий директор SES Адель Аль-Салех зазначив, що контракт IRIS2 створює сприятливі умови для розвитку європейських компаній. Він наголосив, що співпраця з ЄС, який виступає як «якірний клієнт», дозволить конкурувати з великими гравцями, як-от Starlink, завдяки використанню супутників на вищих орбітах.

IRIS2 є стратегічним проєктом для ЄС, який прагне гарантувати безпеку, незалежність і стабільність зв’язку в умовах сучасних викликів.

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