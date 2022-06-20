Bugatti представив перший серійний гіперкар Centodieci — Finance.ua

Bugatti представив перший серійний гіперкар Centodieci

Bugatti представив перший серійний гіперкар Centodieci

Французька компанія Bugatti презентувала перший серійний екземпляр свого гіперкара Centodieci. Автомобіль пофарбовано у особливий відтінок на честь моделі EB110 90-х років минулого століття. Загалом планується виготовити 10 екземплярів купе.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Вибір кольору був не випадковим — крім моделі EB110, схожий відтінок мали багато відомих моделей Bugatti з її славного минулого. У свою чергу, колісні диски пофарбовані в сріблястий колір, який використовувався для версії EB110 GT. В інтер’єрі використовується синя шкіра з блакитною декоративною строчкою.

Автомобіль оснащений 8-літровим двигуном W16, який розвиває 1600 к.с. (1177 кВт) потужності. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована коробка з двома зчепленнями. Цей тандем дозволяє розганяти повнопривідний гіперкар від 0 до 100 км/год за 2,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 380 км/год.

Усі 10 екземплярів купе Centodieci було розпродано ще до дебюту прототипу на фестивалі в американському Монтереї у 2019 році. Нагадаємо, що автомобіль було створено на честь 110-річчя засновника компанії Етторе Бугатті. Вартість автомобіля на момент презентації 3 роки тому стартувала з 8 млн євро.

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