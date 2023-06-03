Bugatti побудує хмарочос у Дубаї — Finance.ua

Bugatti побудує хмарочос у Дубаї
Автомобільний концерн Bugatti розробив проєкт хмарочоса, який будуватиметься в Дубаї.
Як повідомляє Dezeen, 42-поверхова вежа матиме два автомобільні ліфти, які з'єднують гараж і пентхаус.
У розробці проєкту резиденції Bugatti взяв участь дубайський девелопер Binghatti. За задумом, це стане першою житловою будівлею з брендом виробника автомобілів.
Хмарочос зведуть у районі Business Bay у Дубаї. Будівля буде звивистої форми з балконами на кожному рівні.
За проєктом там розташовуватиметься 171 квартира, їх забудовник називає Riviera Mansions, і 11 пентхаусів, що отримали назву Sky Mansion Penthouses.
За словами забудовника, форма будівлі та її інтер'єри втілюють спадщину марки розкішних автомобілів, заснованої у 1909 році.
«Відомі своїм непохитним і безкомпромісним прагненням до досконалості, Bugatti і Binghatti — два далекоглядні бренди — представили свою першу співпрацю: новаторський проєкт нерухомості в самому серці Дубая», — сказав представник Бугатті.
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