Bugatti побудує хмарочос у Дубаї — Finance.ua

Bugatti побудує хмарочос у Дубаї 03.06.2023, 00:11 — Нерухомість

Bugatti побудує хмарочос у Дубаї, Фото: dezeen.com

Автомобільний концерн Bugatti розробив проєкт хмарочоса, який будуватиметься в Дубаї.

Як повідомляє Dezeen , 42-поверхова вежа матиме два автомобільні ліфти, які з'єднують гараж і пентхаус.

У розробці проєкту резиденції Bugatti взяв участь дубайський девелопер Binghatti. За задумом, це стане першою житловою будівлею з брендом виробника автомобілів.

Фото: dezeen.com

Хмарочос зведуть у районі Business Bay у Дубаї. Будівля буде звивистої форми з балконами на кожному рівні.

За проєктом там розташовуватиметься 171 квартира, їх забудовник називає Riviera Mansions, і 11 пентхаусів, що отримали назву Sky Mansion Penthouses.

За словами забудовника, форма будівлі та її інтер'єри втілюють спадщину марки розкішних автомобілів, заснованої у 1909 році.

Фото: dezeen.com

«Відомі своїм непохитним і безкомпромісним прагненням до досконалості, Bugatti і Binghatti — два далекоглядні бренди — представили свою першу співпрацю: новаторський проєкт нерухомості в самому серці Дубая», — сказав представник Бугатті.

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