Bugatti побудує хмарочос у Дубаї — Finance.ua
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Bugatti побудує хмарочос у Дубаї

Нерухомість
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Bugatti побудує хмарочос у Дубаї
Bugatti побудує хмарочос у Дубаї, Фото: dezeen.com
Автомобільний концерн Bugatti розробив проєкт хмарочоса, який будуватиметься в Дубаї.
Як повідомляє Dezeen, 42-поверхова вежа матиме два автомобільні ліфти, які з'єднують гараж і пентхаус.
У розробці проєкту резиденції Bugatti взяв участь дубайський девелопер Binghatti. За задумом, це стане першою житловою будівлею з брендом виробника автомобілів.
Фото: dezeen.com
Фото: dezeen.com
Хмарочос зведуть у районі Business Bay у Дубаї. Будівля буде звивистої форми з балконами на кожному рівні.
За проєктом там розташовуватиметься 171 квартира, їх забудовник називає Riviera Mansions, і 11 пентхаусів, що отримали назву Sky Mansion Penthouses.
За словами забудовника, форма будівлі та її інтер'єри втілюють спадщину марки розкішних автомобілів, заснованої у 1909 році.
Фото: dezeen.com
Фото: dezeen.com
«Відомі своїм непохитним і безкомпромісним прагненням до досконалості, Bugatti і Binghatti — два далекоглядні бренди — представили свою першу співпрацю: новаторський проєкт нерухомості в самому серці Дубая», — сказав представник Бугатті.

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