Bugatti оновила свою модель електросамоката (фото) — Finance.ua

Bugatti оновила свою модель електросамоката (фото) Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Bugatti оновила свою модель електросамоката (фото)

Отримати частинку розкішного бренду Bugatti можна не маючи мільйонів доларів на рахунку. Для цього достатньо купити найдешевший продукт бренду — електричний самокат, який оновили для 2023 року. Подробиці розповіли на сайті Motor1.

Варто зазначити, що електросамокати не виготовляють на тому ж заводі, що і гіперкар Bugatti. Їх виробництвом займається компанія Bytech.

Електричний самокат Bugatti вперше дебютував у 2022 році. Для 2023 року модель оновили й поліпшили.

Місткість акумуляторної батареї самоката збільшили з 10 до 15,6 А∙год. Його потужність складає 36 В.

У рух самокат приводить електромотор потужністю 1000 Вт. Максимальна швидкість становить 35 км/год, а запас ходу — 56 км на одному заряді.

Корпус самоката Bugatti став ширшим і довшим, ніж у моделі 2022 року. Тепер він ще стійкіший на дорозі під час руху на великій швидкості.

На електричний самокат встановили 10-дюймові колеса. Шини безкамерні і мають стійкість до проколів.

Крім цього, в електросамокат отримав цифровий дисплей і захист паролем. Рама пропонується у трьох різних кольорах, один із яких виконаний у вигляді жовто-чорної лівреї на честь Етторе Бугатті. Ціни на модель поки не оголошено.

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