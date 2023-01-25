Bugatti оновила свою модель електросамоката (фото) — Finance.ua
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Bugatti оновила свою модель електросамоката (фото)

Технології&Авто
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Bugatti оновила свою модель електросамоката (фото)
Bugatti оновила свою модель електросамоката (фото)
Отримати частинку розкішного бренду Bugatti можна не маючи мільйонів доларів на рахунку. Для цього достатньо купити найдешевший продукт бренду — електричний самокат, який оновили для 2023 року. Подробиці розповіли на сайті Motor1.
Варто зазначити, що електросамокати не виготовляють на тому ж заводі, що і гіперкар Bugatti. Їх виробництвом займається компанія Bytech.
Електричний самокат Bugatti вперше дебютував у 2022 році. Для 2023 року модель оновили й поліпшили.
Місткість акумуляторної батареї самоката збільшили з 10 до 15,6 А∙год. Його потужність складає 36 В.
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У рух самокат приводить електромотор потужністю 1000 Вт. Максимальна швидкість становить 35 км/год, а запас ходу — 56 км на одному заряді.
Корпус самоката Bugatti став ширшим і довшим, ніж у моделі 2022 року. Тепер він ще стійкіший на дорозі під час руху на великій швидкості.
На електричний самокат встановили 10-дюймові колеса. Шини безкамерні і мають стійкість до проколів.
Крім цього, в електросамокат отримав цифровий дисплей і захист паролем. Рама пропонується у трьох різних кольорах, один із яких виконаний у вигляді жовто-чорної лівреї на честь Етторе Бугатті. Ціни на модель поки не оголошено.
За матеріалами:
Фокус
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