McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: ТОП-10 елітних авто, які купували українці у 2022 році (фото) — Finance.ua

McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: ТОП-10 елітних авто, які купували українці у 2022 році (фото) Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Дорогі та розкішні авто мають попит в Україні навіть під час війни. У 2022 році продажі моделей преміумкласу в нашій країні встановили новий рекорд. Вартість деяких із них перевищувала мільйон доларів. Сайт «ТопЖир» обрав найдорожчі авто, куплені українцями минулого року.

Під час війни багато суперкарів та елітні авто вивезли з України до Європи. Втім, згодом частина з них повернулася, а деякі машини вищого класу ввезли під час безкоштовного розмитнення.

Ford Mustang 1969 року

Цей автомобіль не найновіший, але дуже дорогий. Класичні Ford Mustang зараз недешеві — їхня ціна сягає 100 000 доларів. Купе оснащено 6,4-літровим 325-сильним V8 і здатне розігнатися до 100 км/год за 7,5 секунд і розвинути 200 км/год.

McLaren 570S

Суперкар McLaren 570S ввезли в Україну під час безкоштовного розмитнення. Зараз такий суперкар коштує уживаним близько 130-180 тисяч доларів. Його 570-сильний V8 твін-турбо дозволяє розганятися до сотні за 3,2 с та розвивати 328 км/год.

Lucid Air

Новий американський електромобіль преміумкласу є розкішним конкурентом Tesla Model S, причому його характеристики навіть кращі. Привезений в Україну 946-сильний варіант Dream Edition за $169 000 стартує до 100 км/год за 2,5 с і має запас ходу 830 км.

Mercedes-Maybach S580

Топова розкішна версія Mercedes S-Class коштує від $185 000. Салон седана оброблений шкірою та деревом, а ззаду встановлені окремі сидіння з електроприводом та масажем. В Україні за минулий рік придбали кілька таких авто.

McLaren GT

McLaren GT — нетиповий суперкар, адже він пристосований до повсякденного використання та далеких поїздок. У нього два багажники та комфортабельні сидіння. Водночас 620-сильна турбована вісімка дозволяє стартувати до сотні за 3,2 секунди і розвивати 326 км/год. Одне таке авто за $200 000 з’явилося у Львові.

Porsche 911 GT3

Нових Porsche 911 GT3 в Україні з’явилося щонайменше два. Трекове купе отримало розвинений аеродинамічний пакет і високооборотну 4,0-літрову шістку на 510 к. с. Воно розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 318 км/год. Ціна Porsche 911 GT3 — від $ 216 000.

Ferrari Roma

Купе Ferrari Roma вартістю 225 000 доларів завезли для безкоштовного розмитнення. Перша модель у новому фірмовому стилі оснащена 620-сильним V8 твін-турбо та здатна розвинути 320 км/год, а спринт до сотні займає 3,4 с.

Ferrari F8 Tributo

Ferrari F8 Tributo швидше та дорожче, ніж Roma. Обтічний купе оснащено таким же мотором, але в 720-сильної версії, тому здатне досягти 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год. У Європі купити суперкар Ferrari можна за ціною від 250 000 євро.

Rolls-Royce Ghost

Розкішний Rolls-Royce Ghost другого покоління коштує приблизно від $350 000. В Україні такий 571-сильний седан з’явився в оригінальному чорно-жовтогарячому забарвленні. За інформацією «ТопЖира», його власником є бізнесмен та депутат Геннадій Вацак.

Brabus 700

Mercedes GLE Coupe у тюнінгу Brabus коштує близько $400 000. Цифрове позначення вказує на збільшену до 700 к. с. потужність двигуна. Кросовер розганяється до 300 км/год.

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