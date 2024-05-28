Будинок, в якому знімали фільм «Сам удома», виставили на продаж за понад $5 млн — Finance.ua
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Будинок, в якому знімали фільм «Сам удома», виставили на продаж за понад $5 млн

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Будинок, в якому знімали фільм «Сам удома», виставили на продаж за понад $5 млн
Будинок, в якому знімали фільм «Сам удома», виставили на продаж за понад $5 млн
Будинок з фільму «Сам удома», який знаходиться у Віннетці (штат Іллінойс, США), продається за 5,25 мільйона доларів.
Про це повідомляє Sky News.
Це особняк із п’ятьма ліжками та шістьма ванними кімнатами, який використовувався, коли головний герой серії фільмів «Сам удома» Кевін МакКаллістер залишився сам вдома на Різдво.
Після виходу класичного фільму 1990 року в будинку провели капітальний ремонт. Нинішні власники подвоїли житлову площу, додавши велику оранжерею, та збудували найсучасніший баскетбольний майданчик.
Будинок, в якому знімали фільм «Сам удома», виставили на продаж за понад $5 млн
Будинок, в якому знімали фільм «Сам удома», виставили на продаж за понад $5 млн
Будинок, в якому знімали фільм «Сам удома», виставили на продаж за понад $5 млн
Фото: Sky News
Будинок, який компанія описує як «один із найвідоміших будинків у світі», також має дві вітальні, велику кухню, гараж на три машини та «незабутні сходи», на яких 10-річний Кевін катався на санях.
У 2021 році шанувальники «Сам удома» мали можливість орендувати будинок на одну ніч.
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