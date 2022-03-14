Будинок та 40 соток землі під Києвом за вбивство Кадирова — Finance.ua

Будинок та 40 соток землі під Києвом за вбивство Кадирова

Вчора 16:14 — Особисті фінанси

Таку нагороду обіцяє депутат Верховної Ради VIII скликання та композитор Євген Рибчинський за вбивство Кадирова.

«Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова — будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє)», — написав він у Facebook.

Нагадаємо, 14 березня Кадиров похвалився, що він перебуває в Україні. Було опубліковано відео, нібито зняте в Гостомелі під Києвом.

Український поет, політик Євген Рибчинський висловив переконання, якщо це правда, то українські захисники неодмінно мають ліквідувати його.

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