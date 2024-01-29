Будівництво «Сили Сибіру-2» відкладається: путін та Сі Цзіньпін гризуться за гроші, — FT — Finance.ua
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Будівництво «Сили Сибіру-2» відкладається: путін та Сі Цзіньпін гризуться за гроші, — FT

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Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсраїн Оюун-Ердене заявив, що будівництво давно запланованого Кремлем мегатрубопроводу «Сила Сибіру-2», який з'єднає західні газові родовища росії з Китаєм, буде відкладено.
Як повідомляє Financial Times, це завдасть удару по планах москви забезпечити новий ринок для газу, який вона раніше продавала в Європу.
Зазначається, що так званий трубопровід «Сила Сибіру-2», який проходитиме через територію Монголії, був пріоритетом для москви понад десять років, але набув ще більшого значення після того, як Європа обмежила імпорт російського газу у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.
«Цим двом сторонам все ще потрібно більше часу для більш детального дослідження економічних питань. Китайська та російська сторони все ще проводять розрахунки та оцінки, а також працюють над економічною вигодою», — зазначив прем'єр-міністр Монголії.
Він очікує, що будівництво 3550 км трубопроводу, включаючи 950 км через територію Монголії, розпочнеться у 2024 році.

Газопровід «Сила Сибіру-2» — що відомо

Деякі експерти прирівнюють прогнозовану експортну потужність проекту до потужності німецько-російського газопроводу «Північний потік». До його підриву Росія могла качати приблизно 55 мільярдів кубометрів природного газу магістральним маршрутом газопроводу до Німеччини.
У листопаді 2023 року стало відомо, що Пекін тисне на москву, щоб реалізувати будівництво магістралей проекту повністю коштом росії, не витрачаючи на будівництво своїх ресурсів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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