Будівництво «Сили Сибіру-2» відкладається: путін та Сі Цзіньпін гризуться за гроші, — FT Сьогодні 13:34

Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсраїн Оюун-Ердене заявив, що будівництво давно запланованого Кремлем мегатрубопроводу «Сила Сибіру-2», який з'єднає західні газові родовища росії з Китаєм, буде відкладено.

Як повідомляє Financial Times , це завдасть удару по планах москви забезпечити новий ринок для газу, який вона раніше продавала в Європу.

Зазначається, що так званий трубопровід «Сила Сибіру-2», який проходитиме через територію Монголії, був пріоритетом для москви понад десять років, але набув ще більшого значення після того, як Європа обмежила імпорт російського газу у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.

«Цим двом сторонам все ще потрібно більше часу для більш детального дослідження економічних питань. Китайська та російська сторони все ще проводять розрахунки та оцінки, а також працюють над економічною вигодою», — зазначив прем'єр-міністр Монголії.

Він очікує, що будівництво 3550 км трубопроводу, включаючи 950 км через територію Монголії, розпочнеться у 2024 році.

Газопровід «Сила Сибіру-2» — що відомо

Деякі експерти прирівнюють прогнозовану експортну потужність проекту до потужності німецько-російського газопроводу «Північний потік». До його підриву Росія могла качати приблизно 55 мільярдів кубометрів природного газу магістральним маршрутом газопроводу до Німеччини.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Пекін тисне на москву, щоб реалізувати будівництво магістралей проекту повністю коштом росії, не витрачаючи на будівництво своїх ресурсів.

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УНІАН За матеріалами:

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