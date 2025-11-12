Будівництво шкільних укриттів: середня вартість 202 тис. грн/місце, але є проєкти, де вона вдвічі вища Сьогодні 19:12 — Казна та Політика

Будівництво шкільних укриттів: середня вартість 202 тис. грн/місце, але є проєкти, де вона вдвічі вища

Вартість створення місця у шкільному укритті суттєво відрізняється від тендера до тендера навіть у межах одного міста. Середня вартість одного місця становить 202 тис. грн/місце, але є проєкти, де вона вдвічі вища.

Про це пише сайт «Наші гроші».

Аналітики відібрали всі договори 2025 року за кодом «Будівництво будівель» щодо будівництва укриттів вартістю понад 30 млн грн. Із них виключили нетипові об’єкти, і в результаті до фінальної вибірки увійшло 60 укриттів на понад 200 осіб по всій країні, із ціною від 32,61 млн грн до 175,41 млн грн.

Вартість будівництва поділили на кількість користувачів укриття — дітей і працівників. Дані про місткість об’єктів узяті з описів проєктів у системі «Dream» або з експертних звітів, зазначають аналітики.

«Середня вартість одного місця у шкільному укритті становить 202 тис грн/місце, але є проєкти, де вона вдвічі вища», — йдеться у повідомленні.

«Різниця в підходах до будівництва укриттів. Одні тендерять 121,62 млн грн і розміщують там понад 1 000 дітей, інші — за 135,75 млн грн будують сховище для 392 осіб», — пише сайт «Наші гроші».

«Навіть у стандартних підземних школах Запоріжжя різниця у вартості типових укриттів на 500 дітей та 1 425 кв. м сягає понад 13 млн грн, а витрати, наприклад бетону — відрізняються на 500 — 900 куб. м», — говориться у повідомленні.

Аналітики проєкту «Наші гроші» виявили, що нйдорожчим виявилось укриття на 400 осіб для КЗ «Чугуївський ліцей № 5» на Харківщині — 174,09 млн грн, або 435 тис грн/місце.

«Проєкт будівництва на суму 98,90 млн ще в 2023 році розробило ТОВ «Архітектурна компанія «Схід-Проєкт», цьогоріч його скорегували, але експертний звіт у відкритих джерелах знайти не вдалось, відтак складно порівняти, за рахунок яких саме параметрів зросла його вартість», — зазначає сайт.

«Наші гроші» нагадують, що вже повідомляли про завищені ціни ключових матеріалів для цього об’єкта: арматура коштувала на 25−30% дорожче, бетон — на 20−30%, щебінь — на 40−50% від ринку. Завищення виявили і в цінах на обладнання.

«Тоді ймовірна переплата лише за кількома позиціями оцінювалась у щонайменше 10 млн грн», — говориться у повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.