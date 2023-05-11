Будівництво Подільського мосту в Києві: підрядника підозрюють у привласненні ще 6 мільйонів із бюджету столиці — Finance.ua

Будівництво Подільського мосту в Києві: підрядника підозрюють у привласненні ще 6 мільйонів із бюджету столиці Сьогодні 08:30 — Кримінал

Будівництво Подільського мосту в Києві: підрядника підозрюють у привласненні ще 6 мільйонів із бюджету столиці

Керівнику генпідрядної організації, яка займається будівництвом подільського мосту в Києві, повідомили про підозру у привласненні 6 млн грн з бюджету столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у грудні 2020 року керівник генпідрядної організації вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт, зокрема з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12−20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у м. Києві.

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У межах даного провадження правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів з метою перевірки обсягів і якості виконаних робіт, у тому числі підводних, та їх фактичної вартості.

За результатами судової будівельно-технічної та економічної експертизи роботи на загальну суму понад 6 млн грн. документально не підтверджуються. Відтак генпідрядна організація незаконно отримала вказані кошти за роботи, які фактично не проводилися.

На цей час за клопотанням прокурора відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше у межах даного розслідування окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику генпідрядної організації за фактами завищення вартості робіт з використанням найманого нестандартного обладнання на суму близько 36 млн грн, а також робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на суму близько 2 млн гривень (ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України).

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