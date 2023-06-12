Будівництво лінії електропередачі на Миколаївщині за європейськими стандартами буде прикладом для інших регіонів – Сафаров — Finance.ua

Будівництво лінії електропередачі на Миколаївщині за європейськими стандартами буде прикладом для інших регіонів – Сафаров Сьогодні 09:13 — Енергетика

Відновлення і відбудова українських енергетичних об'єктів, зокрема електромереж, має орієнтуватися на інтеграцію України на європейський ринок.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров під час засідання Міжнародного енергетичного кластеру.

Заступник міністра нагадав, що в рамках Меморандуму про співробітництво з оперативного планування та відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної системи України, укладеного між Міненерго та Міжнародним енергетичним кластером, на Миколаївщині реалізується відповідний пілотний проєкт. Один з його етапів — перехід на більш сучасне, енергоефективне обладнання класу напруги 20/0,4 кВ (замість 10/0,4 кВ, що використовується наразі).

Проєкт реалізується за підтримки Уряду Литви. Фарід Сафаров подякував Литві за підтримку українського енергосектору та готовність допомагати з відновленням електромереж. «Попри війну ми маємо працювати і думати наперед, шукаючи нестандартні рішення для того, щоб наша амбітна мета — стати членом європейської родини — стосувалася не тільки гармонізації нашого законодавства, але й стандартизації технічних параметрів і в цілому наших мереж з європейськими, як на рівні системи передачі, так і на рівні оператора системи розподілу», — наголосив він.

Заступник міністра відзначив готовність АТ «Миколаївобленерго» втілювати пілотні проєкти, що дозволять не тільки відновити та стабілізувати електропостачання споживачів, але й вивести його на європейський рівень."Ворог зруйнував багато енергооб'єктів, але ми будемо створювати нові, за сучасними стандартами. Якраз із таких проєктів і починає будуватися енергетичне майбутнє для України. А пілотний проєкт Миколаївобленерго стане прикладом для операторів системи розподілу і в інших регіонах", — додав Фарід Сафаров.

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