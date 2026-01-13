0 800 307 555
Будівлі, авто та машиномісця: найуспішніші аукціони 2025 року

Казна та Політика
36
Упродовж 2025 року через систему «Прозорро.Продажі» відбулося 104 результативні аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна сума завершених угод склала майже 1,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.
Отримані кошти спрямовують на розрахунки з кредиторами банків, які перебувають у процесі ліквідації та в управлінні Фонду гарантування вкладів.

Які банки реалізували найбільше активів

Загалом у 2025 році через «Прозорро.Продажі» було успішно реалізовано активи 10 банків, що ліквідуються. Лідерами за сумою завершених угод стали:
  • АТ «МР БАНК» — майже 1,1 млрд грн;
  • АТ «Фінанси та кредит» — 243,7 млн грн;
  • АТ «Комінвестбанк» — 78,1 млн грн.
Найрезультативнішим місяцем року став квітень, коли сума продажу активів досягла 931 млн грн.
За кількістю результативних аукціонів найбільшу частку становили:
  • нерухоме майно, земельні ділянки та основні засоби — 63%;
  • права вимоги за кредитами фізичних осіб — 15%;
  • права вимоги за кредитами юридичних осіб — 13%.
Інші активи сформували решту результативних торгів.

Найуспішніші аукціони року

Серед найрезультативніших лотів 2025 року:
  • Будівля банку площею 196,5 кв. м у Закарпатській області, що належала АТ «Комінвестбанк». У торгах взяли участь п’ять учасників. Стартова ціна становила майже 4,7 млн грн, а фінальна — 8 млн грн, що на 71% більше.
  • Машиномісце у Харкові, яке перебувало на балансі АТ «Мегабанк». Участь у торгах взяли троє учасників. Ціна зросла зі 117,6 тис. грн до 240 тис. грн.
  • Автомобіль ПАТ «Промінвестбанк», колишньої «дочки» російського банку. На аукціон зареєструвалися 10 учасників, у результаті чого ціна зросла з 261,9 тис. грн до 492 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
