Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини — Finance.ua

Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини Сьогодні 11:32 — Світ

Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини

Політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Будапешт готовий зняти вето на схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, якщо ЄС розморозить усі кошти Угорщини зі своїх фондів.

Про це Балаш Орбан заявив в інтерв'ю Bloomberg

Радник Віктора Орбана заявив, що в Будапешті розглядають розмороження коштів ЄС для Угорщини й фінансування України як «два окремі питання».

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«Але якщо ЄС наполягає на тому, що фінансування України має надходити зі зміненого бюджету ЄС, то ці два питання стають пов’язаними», — додав він.

За словами Балаша Орбана, Угорщина досі виступає проти повного чотирирічного плану допомоги і воліє, аби ЄС запропонував Києву фінансування на рік, яке б не потребувало внесення змін до бюджету — а Будапешт «розгляне можливість зробити свій внесок» у нього.

Заява радника угорського прем'єра пролунала на тлі повідомлень, що Європейська комісія в середу схвалить розмороження близько 10 мільярдів євро фінансування для Угорщини після ухвалення нею законів для посилення незалежності судової влади.

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Водночас Будапешт вимагає виділення всієї «замороженої» суми одразу, а це, за підрахунками Bloomberg, близько 30 мільярдів євро (раніше повідомлялось про близько 22 мільярди).

Раніше ЗМІ писали, що Євросоюз розглядає можливість розблокування мільярдів євро для Угорщини, аби отримати її схвалення на подальшу допомогу Україні та початок переговорів про членство з Києвом.

Угорська опозиція й критики Угорщини вважають, що насправді Будапешт не виконав усі необхідні для розмороження коштів умови, й критикують майбутнє рішення як «умиротворення» Віктора Орбана.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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