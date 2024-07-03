Британський конкурент Toyota RAV4 дебютував на офіційних кадрах (фото) — Finance.ua
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Британський конкурент Toyota RAV4 дебютував на офіційних кадрах (фото)

Технології&Авто
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Британський конкурент Toyota RAV4 дебютував на офіційних кадрах (фото)
Британський конкурент Toyota RAV4 дебютував на офіційних кадрах (фото)
Опубліковано офіційні тизери MG HS другого покоління. Кросовер презентують 11 липня на Фестивалі швидкості у британському Гудвуді, де буде експозиція до 100-річчя MG. Фото і відео з авто опублікували на офіційній сторінці MG в соцмережі Х.
Британський конкурент Toyota RAV4 дебютував на офіційних кадрах (фото)
На зображеннях новий MG HS у тіні, проте можна розгледіти риси його дизайну. До того ж, раніше в інтернет потрапили шпигунські фото та патентні зображення автомобіля.
Кросовер MG HS 2025 вирізняється стрімкішим дизайном із високою віконною лінією, тоненькими фарами та широкою решіткою радіатора. Ліхтарі з’єднані тоненькою діодною смугою. Крім того, авто підросте до 4,65 м у довжину при колісній базі в 2,76 м, тобто буде доступнішим конкурентом Toyota RAV4 чи Mazda CX-5.
Британський конкурент Toyota RAV4 дебютував на офіційних кадрах (фото)
Журналісти Autocar підтверджують інформацію, яка стала відомою раніше: новий MG HS є близьким родичем Roewe RX5. Дві моделі дуже схожі в профіль, хоча мають і певні відмінності в дизайні.
Очікується, що кросовер MG HS 2025 запропонують із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 188 к. с. та з 245-сильною плагін-гібридною установкою. У останньому випадку можна буде проїхати понад 65 км на електротязі.
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За матеріалами:
Фокус
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