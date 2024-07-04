ТОП-10 автомобілів з пробігом: названо найпопулярніші моделі в Україні — Finance.ua
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ТОП-10 автомобілів з пробігом: названо найпопулярніші моделі в Україні

Технології&Авто
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ТОП-10 автомобілів з пробігом: названо найпопулярніші моделі в Україні
ТОП-10 автомобілів з пробігом: названо найпопулярніші моделі в Україні
Українці продовжують активно купувати вживані автомобілі. Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 7%.Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився майже на 4%.
Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.
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Які авто обирають:
  • Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 49%;
  • дизельні — 22%;
  • електромобілі — 18%;
  • авто з ГБО — 6%;
  • гібриди — 5%.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця

  1. Volkswagen Golf — 989 авто
  2. Renault Megane — 691 од.
  3. Skoda Octavia — 598 од.
  4. Volkswagen Tiguan — 541
  5. Volkswagen Passat — 500
  6. Nissan Rogue — 470
  7. Audi Q5 — 442
  8. Tesla Model 3 — 419
  9. Nissan Leaf — 410
  10. Tesla Model Y — 367
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3тис. уживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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