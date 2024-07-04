ТОП-10 автомобілів з пробігом: названо найпопулярніші моделі в Україні — Finance.ua

ТОП-10 автомобілів з пробігом: названо найпопулярніші моделі в Україні
Українці продовжують активно купувати вживані автомобілі. Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 7%.Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився майже на 4%.
Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.
Які авто обирають:
- Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 49%;
- дизельні — 22%;
- електромобілі — 18%;
- авто з ГБО — 6%;
- гібриди — 5%.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця
- Volkswagen Golf — 989 авто
- Renault Megane — 691 од.
- Skoda Octavia — 598 од.
- Volkswagen Tiguan — 541
- Volkswagen Passat — 500
- Nissan Rogue — 470
- Audi Q5 — 442
- Tesla Model 3 — 419
- Nissan Leaf — 410
- Tesla Model Y — 367
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3тис. уживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
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