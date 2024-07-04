ТОП-10 автомобілів з пробігом: названо найпопулярніші моделі в Україні — Finance.ua

ТОП-10 автомобілів з пробігом: названо найпопулярніші моделі в Україні Сьогодні 20:05 — Технології&Авто

ТОП-10 автомобілів з пробігом: названо найпопулярніші моделі в Україні

Українці продовжують активно купувати вживані автомобілі. Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром

У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 7%.Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився майже на 4%.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.

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Які авто обирають:

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 49%;

дизельні — 22%;



електромобілі — 18%;



авто з ГБО — 6%;



гібриди — 5%.



Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця

Volkswagen Golf — 989 авто Renault Megane — 691 од.

Skoda Octavia — 598 од.

Volkswagen Tiguan — 541

Volkswagen Passat — 500

Nissan Rogue — 470

Audi Q5 — 442

Tesla Model 3 — 419

Nissan Leaf — 410

Tesla Model Y — 367



Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3тис. уживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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