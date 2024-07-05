Ціна $13 700 і запас ходу понад 600 км: Xpeng презентував бюджетний аналог Tesla (фото) — Finance.ua

Ціна $13 700 і запас ходу понад 600 км: Xpeng презентував бюджетний аналог Tesla (фото) 05.07.2024, 02:25 — Технології&Авто

Ціна $13 700 і запас ходу понад 600 км: Xpeng презентував бюджетний аналог Tesla (фото), Фото: Xpeng

У Китаї презентували новий Xpeng Mona M 03 . Бюджетний електромобіль надійде в продаж із серпня за ціною від 100 000 до 150 000 юанів ($13 700 — 20 600).

Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Xpeng Mona M 03 — сімейний електричний ліфтбек D-класу. У нього доволі стриманий обтічний дизайн із покатим дахом, вираженим «носом» та тоненькими світлодіодними фарами і ліхтарями. Стандартними є 19-дюймові диски.

Запас ходу електрокара сягає 620 км, Фото: Xpeng

У авто низький (0,194) аеродинамічний коефіцієнт. За розмірами китайський електромобіль можна порівняти з Tesla Model 3.

Габарити Xpeng Mona M 03 2024:

довжина — 4780 мм;

ширина — 1896 мм;

висота — 1445 мм;

колісна база — 2815 мм.

Салон Xpeng Mona M 03 ще не показали, проте повідомили, що об’єм багажника ліфтбека складає 621 л.

Електрокар запропонують у версіях на 190 і 218 сил, Фото: Xpeng

Електромобіль Xpeng Mona M 03 запропонують у задньопривідних версіях потужністю 190 і 218 к. с. Ємність батареї не розкривають, але відомо, що будуть доступні варіанти із запасом ходу 515 та 620 км.

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