Ціна $13 700 і запас ходу понад 600 км: Xpeng презентував бюджетний аналог Tesla (фото) — Finance.ua
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Ціна $13 700 і запас ходу понад 600 км: Xpeng презентував бюджетний аналог Tesla (фото)

Технології&Авто
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Ціна $13 700 і запас ходу понад 600 км: Xpeng презентував бюджетний аналог Tesla (фото)
Ціна $13 700 і запас ходу понад 600 км: Xpeng презентував бюджетний аналог Tesla (фото), Фото: Xpeng
У Китаї презентували новий Xpeng Mona M03. Бюджетний електромобіль надійде в продаж із серпня за ціною від 100 000 до 150 000 юанів ($13 700 — 20 600).
Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Xpeng Mona M03 — сімейний електричний ліфтбек D-класу. У нього доволі стриманий обтічний дизайн із покатим дахом, вираженим «носом» та тоненькими світлодіодними фарами і ліхтарями. Стандартними є 19-дюймові диски.
Запас ходу електрокара сягає 620 км
Запас ходу електрокара сягає 620 км, Фото: Xpeng
У авто низький (0,194) аеродинамічний коефіцієнт. За розмірами китайський електромобіль можна порівняти з Tesla Model 3.

Габарити Xpeng Mona M03 2024:

  • довжина — 4780 мм;
  • ширина — 1896 мм;
  • висота — 1445 мм;
  • колісна база — 2815 мм.
Салон Xpeng Mona M03 ще не показали, проте повідомили, що об’єм багажника ліфтбека складає 621 л.
Електрокар запропонують у версіях на 190 і 218 сил
Електрокар запропонують у версіях на 190 і 218 сил, Фото: Xpeng
Електромобіль Xpeng Mona M03 запропонують у задньопривідних версіях потужністю 190 і 218 к. с. Ємність батареї не розкривають, але відомо, що будуть доступні варіанти із запасом ходу 515 та 620 км.
За матеріалами:
Фокус
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