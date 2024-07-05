Ціна $13 700 і запас ходу понад 600 км: Xpeng презентував бюджетний аналог Tesla (фото) — Finance.ua

Ціна $13 700 і запас ходу понад 600 км: Xpeng презентував бюджетний аналог Tesla (фото)
У Китаї презентували новий Xpeng Mona M03. Бюджетний електромобіль надійде в продаж із серпня за ціною від 100 000 до 150 000 юанів ($13 700 — 20 600).
Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Xpeng Mona M03 — сімейний електричний ліфтбек D-класу. У нього доволі стриманий обтічний дизайн із покатим дахом, вираженим «носом» та тоненькими світлодіодними фарами і ліхтарями. Стандартними є 19-дюймові диски.
У авто низький (0,194) аеродинамічний коефіцієнт. За розмірами китайський електромобіль можна порівняти з Tesla Model 3.
Габарити Xpeng Mona M03 2024:
- довжина — 4780 мм;
- ширина — 1896 мм;
- висота — 1445 мм;
- колісна база — 2815 мм.
Салон Xpeng Mona M03 ще не показали, проте повідомили, що об’єм багажника ліфтбека складає 621 л.
Електромобіль Xpeng Mona M03 запропонують у задньопривідних версіях потужністю 190 і 218 к. с. Ємність батареї не розкривають, але відомо, що будуть доступні варіанти із запасом ходу 515 та 620 км.
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