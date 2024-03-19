Британські установи опалюватимуться газом імпортера російського блакитного палива — ЗМІ — Finance.ua
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Британські установи опалюватимуться газом імпортера російського блакитного палива — ЗМІ

Енергетика
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Лікарні, муніципалітети та державні установи Великої Британії опалюватимуться завдяки угоді про постачання з дочірньою компанією фірми TotalEnergies, яка досі імпортує російський газ до Європи.
Про це повідомляє видання Politico.
Національна служба охорони здоров’я (NHS) є однією з кількох британських державних установ, які отримають вигоду від чотирирічного контракту на постачання газу на суму до 8 мільярдів фунтів стерлінгів, укладеного минулого року між урядом Великобританії та TotalEnergies Gas and Power.
Ця компанія є дочірньою структурою французького гіганта викопного палива TotalEnergies, який, через два роки після вторгнення Росії в Україну, залишається одним із головних імпортерів російського скрапленого природного газу (LNG) до Європи.
Велика Британія публічно зайняла тверду позицію проти експорту російського викопного палива до Європи, який допомагає фінансувати війну. Але за цією угодою мільярди фунтів стерлінгів коштів британських платників податків зрештою потраплять до фірми, яка досі торгує російським газом.
Представник британського уряду заявив, що газ, що постачається за цим контрактом, буде придбано на внутрішньому ринку Великобританії, наполягаючи на тому, що «наявність російського газу вкрай малоймовірна». TotalEnergies заявила, що вона продовжує постачати російський СПГ до Європи за чинним контрактом, який вона «не може односторонньо розірвати».
За матеріалами:
Економічна Правда
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