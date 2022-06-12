Британія визнала Apple та Google монополістами — Finance.ua

Британія визнала Apple та Google монополістами

Американські гіганти Apple і Google повинні вгамувати свої амбіції і допустити на ринок веб-браузерів та операційних систем конкурентів. Про це заявили співробітники Управління з конкуренції та ринків Великобританії.

У відомстві підготували масштабну роботу та проаналізували ринок технологій. У результаті дійшли висновку, що американські корпорації захопили прибуткову нішу. Вони отримують великі дивіденди і паралельно ще можуть збирати інформацію про користувачів через моніторинг запитів.

«Без зовнішнього втручання обидві компанії, швидше за все, збережуть або навіть посилять контроль над ринком, що призведе до подальшого обмеження конкуренції та зменшення стимулів для новаторів», — з доповіді CMA.

Перевіряючих також бентежить категорична заборона Apple розміщувати у своєму магазині додатків послуги хмарного геймінгу від сторонніх розробників. За словами британських експертів, це може призвести до подальшого обмеження конкуренції та зменшення стимулів для британських розробників та новаторів з інших країн.

У Apple заявили, що компанія продовжить конструктивну взаємодію із британським регулятором. Остаточне рішення — розпочинати чи не розпочинати розслідування щодо американських компаній — британцями буде винесено 22 липня.



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