Британія ввела санкції проти Повітряно-космічних сил рф — Finance.ua
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Британія ввела санкції проти Повітряно-космічних сил рф

Світ
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Британія ввела санкції проти Повітряно-космічних сил рф
Британія ввела санкції проти Повітряно-космічних сил рф
Велика Британія у вівторок, 10 серпня, ввела нові санкції проти росії. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора.
Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також ввели проти 924-го Державного центру безпілотної авіації росії та Командування військово-транспортної авіації рф.
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924-й Державний центр безпілотної авіації росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.
Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів — серед них «Муса Джаліль» і «Бегей».
У березні 2023 року західні ЗМІ повідомляли, що Іран таємно поставив росії 100 млн набоїв і близько 300 тисяч артилерійських снарядів. Їх перевозили саме ці кораблі.
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Окрім того, до санкційного списку потрапили сім юридичних та фізичних осіб з Ірану. Серед них компанія Baharestan Kish Company, яка займається виробництвом безпілотників.
За матеріалами:
РБК-Україна
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