Британія розглядає можливість передачі активів рф Україні — Finance.ua

Британія розглядає можливість передачі активів рф Україні Вчора 12:21 — Казна та Політика

Британія розглядає можливість передачі активів рф Україні

Велика Британія хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати російські активи у Великій Британії, щоб передати їх Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс, передає Guardian.

«Я підтримую цю концепцію. Ми дивимось на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Мінфіном, але я, звичайно, згодна із концепцією. Нам просто потрібно правильно розібратися в деталях», — зазначила вона.

Нагадаємо, парламент Канади може найближчим часом ухвалити закон, який передбачатиме можливість замороження і конфіскації пов’язаних із росією активів, які потрапили під санкції.

«Що стосується санкцій проти росії, то я сподіваюсь, що у найближчі дні мій законопроєкт щодо бюджету буде ухвалений. Він уперше в історії Канади містить норми, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати підсанкційні активи», — зазначила Фріланд.

Вона додала, що обговорювала цю ідею зі США та іншими міжнародними партнерами.

«Вважаємо, що справді важливо розширювати наші юридичні повноваження, оскільки буде дуже важливо знайти гроші для відбудови України. І я не можу назвати більш доречного джерела такого фінансування, ніж конфісковані російські активи», — підкреслила міністерка.

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