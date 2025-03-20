Британія не розгорне в Україні миротворців без США, — міністр оборони Сьогодні 14:44

Велика Британія не відправлятиме миротворчі сили в Україну без гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів.

Про це заявив міністр збройних сил Люк Поллард в ефірі Times Radio, передає Politico

Міністр зазначив, що реалізація ініціативи прем’єр-міністра Кіра Стармера щодо створення «коаліції охочих» для контролю за потенційною мирною угодою між Україною та Росією залежить від залучення США. Це суперечить заявам Дональда Трампа, який наполягає, що Сполучені Штати не братимуть у цьому безпосередньої участі.

Відповідаючи на запитання, чи можуть британські війська бути розміщені в Україні, якщо США відмовляться від участі, Поллард відповів:

«Ні, прем’єр-міністр дуже чітко сказав, що для об’єднання європейських країн та інших союзників з усього світу для підготовки сили, яка забезпечить мир, знадобиться підтримка США, участь США. Це розмова, яку він мав з президентом (Трампом. — Ред.) в Овальному кабінеті. Це постійний діалог, який ми ведемо».

Його заява пролунала під час зустрічі військових лідерів з майже 30 країн, що відбулася в четвер у Лондоні. Головною метою зустрічі було обговорення деталей плану та підготовка «оперативної фази» для забезпечення безпеки в разі припинення вогню.

Ідея такого формату, активно підтримувана Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном, викликає певні питання. Зокрема, існують сумніви щодо того, наскільки реалістичною є ця ініціатива без традиційної ролі США як головного гаранта європейської безпеки.

УНІАН За матеріалами:

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